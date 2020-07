La province d'Anvers sera tenue de respecter un couvre-feu entre 23h00 et 06h00 et le port du masque y sera obligatoire, a annoncé la cellule de crise provinciale, dont la réunion s'est terminée lundi vers 22h30. Les sports de contact seront aussi interdits dans la province flamande.

La cellule de crise provinciale s'est réunie lundi après-midi à Anvers pour définir des mesures sanitaires supplémentaires à celles annoncées plus tôt par le Conseil national de sécurité (CNS).

Un couvre-feu sera d'application sur tout le territoire provincial, entre 23h00 et 06h00 les résidents devront rester à domicile à moins qu'un déplacement d'urgence soit nécessaire vers le travail ou l'hôpital. Dans toute la province d'Anvers, le port du masque sera aussi obligatoire dans l'espace public et dans les endroits où la distance sociale d'1,5 mètre ne peut être respectée.

Les sports de contact individuels seront interdits, les équipes sont encore tolérées pour les joueurs de moins de 18 ans.

"Les mesures supplémentaires seront strictement appliquées"

Le bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever (N-VA) assure que les mesures annoncées par la cellule de crise provinciale lundi soir seront appliquées strictement dans sa ville, indique le porte-parole de l'élu.

M. De Wever va continuer à "suivre l'évolution de la situation et éventuellement prendre des mesures supplémentaires si nécessaire". Le mayeur demande à chacun de "respecter les règles et de prendre ses responsabilités", a encore ajouté le porte-parole.

