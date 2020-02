Un des neuf Belges rapatriés dimanche de Wuhan (Chine), l'épicentre de l'épidémie causée par un nouveau coronavirus, "semble être infecté", a indiqué mardi la ministre de la Santé, Maggie De Block, précisant que les résultats des tests des autres compatriotes sont négatifs.

Ces neuf compatriotes ont subi lundi des tests approfondis à l'hôpital militaire Reine Astrid (HMRA) de Neder-Over-Heembeek. "Tous ont été informés des résultats les concernant", a précisé Mme De Block (Open Vld) dans un communiqué. "La personne testée positive est en bonne santé et ne présente pour le moment aucun signe de maladie. Elle a été transférée hier soir à l'hôpital universitaire Saint-Pierre à Bruxelles, l'un des deux centres de référence de notre pays. Cet hôpital dispose de toute l'expertise et du soutien nécessaires pour garantir les meilleurs soins", a encore indiqué la ministre.

Selon le virologiste Marc Van Ranst cité par De Morgen, c'est une bonne nouvelle. "Je ne m'inquiète jamais des personnes pour lesquelles nous pouvons détecter le virus, car elles seront isolées immédiatement et ne provoqueront pas de propagation supplémentaire", explique-t-il.

Elle a ajouté qu'une autre personne, d'origine danoise, a passé les deux dernières nuits à Neder-Over-Heembeek. La personne en question n'a pas pu se rendre au Danemark dimanche soir. "Les résultats du test de cette personne, qui a été ensuite prise en charge par le gouvernement danois, sont également négatifs", a souligné Mme De Block. La ministre donnera mardi un briefing à la presse, en présence d'experts, à partir de 10h00 à la Tour des Finances, conclut le communiqué.

