Les infirmiers à domicile passent d'un patient fragile à un autre tout au long de la journée. Ils courent un risque réel de contracter et de transmettre le coronavirus.

"Un masque buccal ? Comment vais-je trouver ça?", observe un infirmier à domicile de Flandre orientale en début de semaine. "Je vais continuer comme d'habitude." Cela signifie qu'il se lave ou se désinfecte les mains après chaque visite à un patient, mais pas qu'il mette chaque fois un tablier, des gants ou un masque. Non seulement parce qu'il doit se dépêcher de finir sa tournée surchargée, mais aussi parce que jusqu'à récemment, il n'avait aucune idée de la meilleure façon de protéger ses patients et lui-même contre le coronavirus. Je peux difficilement m'occuper d'eux sans les toucher ou sans m'en approcher", dit-il.

...

"Un masque buccal ? Comment vais-je trouver ça?", observe un infirmier à domicile de Flandre orientale en début de semaine. "Je vais continuer comme d'habitude." Cela signifie qu'il se lave ou se désinfecte les mains après chaque visite à un patient, mais pas qu'il mette chaque fois un tablier, des gants ou un masque. Non seulement parce qu'il doit se dépêcher de finir sa tournée surchargée, mais aussi parce que jusqu'à récemment, il n'avait aucune idée de la meilleure façon de protéger ses patients et lui-même contre le coronavirus. Je peux difficilement m'occuper d'eux sans les toucher ou sans m'en approcher", dit-il.En Flandre, en Wallonie, et en Communauté germanophone, les visites aux maisons de repos ont été interdites. La Région bruxelloise a décrété la même mesure pour les visites non essentielles. Depuis qu'on a appris le décès d'une résidente de maison de repos, de plus en plus de gens semblent réaliser qu'aucune mesure n'est de trop pour protéger les plus de quatre-vingts ans. Seulement, on se focalise uniquement sur les personnes qui résident en maison de repos. Cependant, il existe un groupe plus important de personnes âgées qui vivent chez elles et qui sont particulièrement vulnérables. Beaucoup d'entre elles reçoivent, au moins une fois par jour, un infirmier à domicile, qui les aide à se lever, à se laver, à s'habiller et prépare leur petit-déjeuner. Les infirmiers à domicile, qui consacrent en moyenne quinze minutes à une telle visite, vont toute la journée d'un patient vulnérable à un autre. Il y a bien sûr des risques que l'un de ces clients soit infecté sans même le savoir. "Mais même si j'étais sûre qu'un patient était infecté, cela ne changerait pas tant que ça", explique une infirmière à domicile. "Même dans ce cas, je devrais continuer à lui rendre visite pour lui prodiguer les soins dont il a besoin." Aussi n'est-il pas étonnant que beaucoup d'infirmiers à domicile soient inquiets." Je n'ai pas tellement peur d'être infectée - même si ce n'est pas non plus une bonne idée avec de jeunes enfants à la maison - mais j'ai peur de contaminer mes patients", déclare l'infirmière à domicile. "À chaque visite, je me rends compte de la grande responsabilité que je porte."L'idéal serait que les infirmiers à domicile remplacent leur masque après chaque patient. Cependant, comme il n'y a pratiquement plus de masque dans le pays, la plupart ne le font pas. C'est pourquoi les lignes directrices précisent que dans certains cas, il est acceptable d'utiliser un masque buccal pendant beaucoup plus longtemps. En pratique, cependant, de nombreux infirmiers à domicile doivent totalement s'en passer. Certainement des infirmiers indépendants qui doivent s'adresser à un fournisseur et qui ne sont pas approvisionnés par un employeur. La ligne directrice consistant à ne rendre visite aux patients (vraisemblablement) infectés qu'à la fin de leur tournée ne semble pas toujours réalisable en pratique non plus. "Nous devons déjà nous plier en quatre pour pouvoir rendre visite à tous nos patients. Cela ne réussira que si nous traçons une 'route logique'", semble-t-il.En pratique, les infirmiers à domicile font ce qu'elles peuvent pour continuer à servir leurs patients dans les meilleures conditions de sécurité possible. Ce faisant, ils sont bien conscients des risques encourus. Non seulement ils craignent de propager le virus d'un patient à l'autre, mais ils se rendent compte qu'ils devront inévitablement cesser de travailler s'ils sont eux-mêmes infectés. Et qui s'occupera de leurs patients ? Pendant un certain temps, il y a généralement un collègue qui peut prendre en charge une partie de la tournée. Mais il y a déjà une pénurie d'infirmiers : si un trop grand nombre d'entre eux tombent malades, des personnes très fragiles risquent de se retrouver sans soins.