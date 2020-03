La Première ministre s'est exprimée sur les mesures prises en Belgique pour limiter l'expansion du coronavirus. Distanciation sociale, écoles, travail, événements de masse... Sophie Wilmès liste une série de recommandations, mais il revient aux bourgmestres de les réaliser sur le terrain.

La Belgique est passée en phase 2 "renforcée" depuis lundi soir pour lutter contre l'épidémie du Covid-19. Mardi étaient discutées des mesures de "distantiation sociale" afin de ralentir la propagation du nouveau coronavirus, a détaillé Mme Wilmès. Pourquoi maintenant? "Parce qu'on réalise que nous avons de plus en plus de contaminations secondaires, c'est donc le moment de mettre en place des mesures supplémentaires pour ralentir la propagation."

Les écoles : le Gouvernement fédéral ne recommande pas la fermeture des écoles, même si un élève a contracté un virus au sein d'un l'établissement scolaire. Il est déconseillé de maintenir l'organisation de fêtes scolaires, ou des journées de visite dans les centres de soins résidentiels.

En ce qui concerne les voyages scolaires , ils ne sont pas interdits, mais il est recommandé de les postposer à une autre date. Cependant, Sophie Wilmès rappelle que les établissements doivent suivre les recommandations du Ministère des Affaires étrangères. Il s'agit d'une recommandation, mais les décisions reviennent aux pouvoirs organisateurs.

Il n'y a pas de conséquence sur le travail , même s'il est préférable d'opter pour le télétravail et les téléconférences.

Il est recommandé aux prestataires de soins d'avoir une attention particulière, car ils sont en première ligne avec les personnes atteintes.

Événements de masse : comme pour les pays limitrophes, le Gouvernement opte pour l'interdiction des événements de plus de 1.000 personnes dans les zones couvertes. En ce qui concerne les événements extérieurs, il est déconseillé aux personnes à risque de se rendre aux événements afin de ne pas être exposés. Il s'agit d'une recommandation, car il revient finalement aux bourgmestres de la réaliser sur le terrain.

Bien suivre les règles d'hygiène de base: se laver les mains, tousser dans son coude, garder des distances suffisantes pour ne pas être contaminé. Serrage de mains et bisous intempestifs peu recommandé, rappelle Sophie Wilmès.

La Première ministre a également rappelé que la population âgée est la population la plus à risque.

