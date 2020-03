Les personnes qui ont participé à des fêtes vendredi soir doivent maintenant particulièrement limiter leurs contacts dans les jours à venir, ont déclaré les porte-parole interfédéraux, fustigeant une attitude " irresponsable " de la part de ces citoyens.

Les autorités "déplorent" les fêtes qui ont été organisées vendredi soir un peu partout dans le pays.

"C'est regrettable. Cela aura un impact sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus", ont insisté samedi les porte-parole interfédéraux lors de la conférence de presse organisée quotidiennement sur le sujet.

Les mesures fortes mises en place sont nécessaires pour éviter les rassemblements et ainsi endiguer la propagation du virus, martèlent les autorités.

Les personnes qui ont participé à des fêtes vendredi soir, en prélude à la fermeture des bars, ont eu un comportement "exactement contraire" à ce qu'il convient de faire, "irresponsable", ont fustigé les porte-parole des autorités. "Ces personnes doivent particulièrement limiter leurs contacts dans les prochains jours", ont-il ajouté.

Les autorités déplorent également la précipitation dans les supermarchés. Elles invitent la population à attendre quelques jours avant d'aller calmement faire ses courses.

Pieter De Crem irrité

Le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem (CD&V) a, lui aussi, réagi négativement aux rassemblements de vendredi soir.

"C'était inapproprié et imprudent. Exactement ce que nous voulions éviter", a déclaré le ministre dans le journal de la VRT.

"J'appelle ceux qui se sont rendus dans les discothèques et les bars à veiller à se tenir à distance des autres et à bien se laver les mains. Les mesures générales d'hygiène sont la meilleure condition préalable pour empêcher la transmission du virus."

Le ministre a cependant indiqué que les établissement horeca ont, de manière générale, bien suivi l'ordre de fermeture à minuit. Quelques incidents ont tout de même eu lieu à Arlon et Nivelles, et la police a dû procéder à cinq arrestations administratives à Ostende. "Mais tout s'est rapidement résolu", selon M. De Crem. "On peut parler d'un grand esprit de citoyenneté et d'une bonne action policière."

Le ministre avertit toutefois que les forces de police surveilleront de très près le respect des mesures jusqu'au 3 avril. "Le non-respect peut entraîner des amendes mais aussi la fermeture de l'établissement, même aux moments où il est autorisé à rouvrir. Il n'y aura pas de souplesse: nous devons prendre ces mesures dans le cadre de la santé publique".

Un 4e décès et 133 nouvelles infections

Une 4e personne est décédée du coronavirus dans notre pays qui compte ce samedi 133 nouvelles infections. Cela porte le nombre total de patients confirmés à 689.

À l'heure actuelle, 97 personnes sont hospitalisées, dont 24 dans un service de soins intensifs.

Au total, 10.500 échantillons ont été testés pour le coronavirus en Belgique, parmi lesquels 689 sont revenus positifs. Le nombre réel de personnes infectées pourrait cependant être plus élevé: toutes les personnes présentant des symptômes ne sont en effet pas dépistées. "Il s'agit plutôt d'une estimation", nuance Steven Van Gucht.

La plupart des 133 nouvelles contaminations proviennent de Flandre. La Wallonie et Bruxelles comptent respectivement six et cinq nouvelles infections, samedi matin.

Les cas d'infections les plus graves concernent des personnes âgées déjà atteintes d'autres maladies, bien que certains trentenaires et quadragénaires soient aussi atteints. La plupart des personnes contaminées appartiennent à la population active et sont âgés de 30 et 60 ans.

Par ailleurs, les autorités ont également confirmé samedi la mort d'un quatrième patient, octogénaire. La date du décès et l'identité de la victime n'ont pas été communiqués, dans le respect de la vie privée des proches.

Lire aussi : La Belgique entament trois semaines de confinement

Les autorités "déplorent" les fêtes qui ont été organisées vendredi soir un peu partout dans le pays."C'est regrettable. Cela aura un impact sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus", ont insisté samedi les porte-parole interfédéraux lors de la conférence de presse organisée quotidiennement sur le sujet.Les mesures fortes mises en place sont nécessaires pour éviter les rassemblements et ainsi endiguer la propagation du virus, martèlent les autorités.Les personnes qui ont participé à des fêtes vendredi soir, en prélude à la fermeture des bars, ont eu un comportement "exactement contraire" à ce qu'il convient de faire, "irresponsable", ont fustigé les porte-parole des autorités. "Ces personnes doivent particulièrement limiter leurs contacts dans les prochains jours", ont-il ajouté.Les autorités déplorent également la précipitation dans les supermarchés. Elles invitent la population à attendre quelques jours avant d'aller calmement faire ses courses.Le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem (CD&V) a, lui aussi, réagi négativement aux rassemblements de vendredi soir. "C'était inapproprié et imprudent. Exactement ce que nous voulions éviter", a déclaré le ministre dans le journal de la VRT."J'appelle ceux qui se sont rendus dans les discothèques et les bars à veiller à se tenir à distance des autres et à bien se laver les mains. Les mesures générales d'hygiène sont la meilleure condition préalable pour empêcher la transmission du virus."Le ministre a cependant indiqué que les établissement horeca ont, de manière générale, bien suivi l'ordre de fermeture à minuit. Quelques incidents ont tout de même eu lieu à Arlon et Nivelles, et la police a dû procéder à cinq arrestations administratives à Ostende. "Mais tout s'est rapidement résolu", selon M. De Crem. "On peut parler d'un grand esprit de citoyenneté et d'une bonne action policière."Le ministre avertit toutefois que les forces de police surveilleront de très près le respect des mesures jusqu'au 3 avril. "Le non-respect peut entraîner des amendes mais aussi la fermeture de l'établissement, même aux moments où il est autorisé à rouvrir. Il n'y aura pas de souplesse: nous devons prendre ces mesures dans le cadre de la santé publique". Une 4e personne est décédée du coronavirus dans notre pays qui compte ce samedi 133 nouvelles infections. Cela porte le nombre total de patients confirmés à 689.À l'heure actuelle, 97 personnes sont hospitalisées, dont 24 dans un service de soins intensifs. Au total, 10.500 échantillons ont été testés pour le coronavirus en Belgique, parmi lesquels 689 sont revenus positifs. Le nombre réel de personnes infectées pourrait cependant être plus élevé: toutes les personnes présentant des symptômes ne sont en effet pas dépistées. "Il s'agit plutôt d'une estimation", nuance Steven Van Gucht. La plupart des 133 nouvelles contaminations proviennent de Flandre. La Wallonie et Bruxelles comptent respectivement six et cinq nouvelles infections, samedi matin. Les cas d'infections les plus graves concernent des personnes âgées déjà atteintes d'autres maladies, bien que certains trentenaires et quadragénaires soient aussi atteints. La plupart des personnes contaminées appartiennent à la population active et sont âgés de 30 et 60 ans. Par ailleurs, les autorités ont également confirmé samedi la mort d'un quatrième patient, octogénaire. La date du décès et l'identité de la victime n'ont pas été communiqués, dans le respect de la vie privée des proches.