Les mesures annoncées jeudi soir à l'issue du conseil national de sécurité sont entrées en vigueur ce samedi à minuit. Elles resteront d'application jusqu'au 3 avril.

La Belgique a entamé samedi une période qui restera dans les mémoires. Pendant trois semaines, au moins, plus une bière au comptoir, plus un steak en salle et plus un cocktail sur la piste. Restent les frites, quand même. Mais à emporter uniquement.

Les commerces de produits non-essentiels devront garder portes closes samedis et dimanches. Seuls les magasins qui proposent des denrées alimentaires et des services vitaux, comme les pharmacies, pourront rester ouverts le week-end.

Les supermarchés, littéralement pris d'assaut depuis deux jours malgré les annonces répétées du secteur qu'un tel comportement n'a pas lieu d'être, devraient encore faire le plein ce samedi.

Les coiffeurs pourront également recevoir des clients, mais uniquement sur rendez-vous.

Côté divertissement, toutes les activités culturelles ou sportives sont à l'arrêt.

Dans les hôpitaux, le déclenchement du plan urgence implique l'interdiction des visites.

Dès lundi, les cours seront aussi suspendus, mais un accueil des élèves sera maintenu. Les crèches ne sont pas concernées par les mesures.

Les cours et tribunaux à Bruxelles et dans les deux Brabants limitent leurs audiences

Les chefs de corps des cours et tribunaux relevant de la compétence de la cour d'appel de Bruxelles limiteront, dans la mesure du possible, le nombre de leurs audiences afin de réunir le moins de personnes possible dans les palais de justice et de réduire l'utilisation des transports publics.

Toutefois, des mesures spécifiques seront concrétisées pour chaque cour ou tribunal, rapporte vendredi soir Peter Hartoch, magistrat de presse de la cour d'appel de Bruxelles.

"Face à la situation exceptionnelle de danger pour la santé causée par le coronavirus, les chefs de corps ont estimé qu'ils devaient prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la propagation de ce virus, compte tenu des nombreux contacts générés par le fonctionnement des tribunaux", explique le conseiller Hartoch.

Ceux-ci ont donc pris des mesures "drastiques" pour répondre au mieux aux exigences de santé publique. Dès lundi, un certain nombre de décisions entreront en vigueur concernant "l'aménagement du travail et du temps de travail, la création de plusieurs équipes distinctes lorsque la taille des effectifs le permet, la suppression des réunions qui ne sont pas indispensables au fonctionnement minimum de la juridiction et la limitation des contacts directs entre les personnes", liste-t-il.

Dans cette optique, il a été décidé que le nombre d'audiences sera limité. La situation géographique, la taille de chaque juridiction et la spécificité des procédures de chacune d'entre elles les obligeront cependant à prendre des mesures spécifiques, précise le magistrat de presse. "Les chefs de corps sont conscients des limites que la nouvelle organisation créera pour le justiciable. Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer la continuité du service judiciaire dans cette période particulière."

Près de la moitié des vols au départ de Brussels Airport vers les Etats-Unis annulés

A Zaventem. © Belga

Près de la moitié des 44 vols hebdomadaires qui effectuent la liaison entre Zaventem et les Etats-Unis sont suspendus en raison des restrictions de voyage imposées aux Européens par le président américain Donald Trump, indiquait-on vendredi soir à Brussels Airport, où l'on ressent désormais clairement les effets de cette décision.

Dans la soirée, la compagnie Delta Air Lines a annoncé l'arrêt de tous ses vols vers l'Europe continentale pendant au moins trente jours.

L'entreprise américaine assure normalement des vols quotidiens entre Brussels Airport et New York et cinq fois par semaine vers Atlanta.

De son côté, Brussels Airlines avait déjà annoncé des mesures jeudi après-midi. La compagnie belge a ainsi annulé son vol quotidien à destination et en provenance de New York dès ce samedi. Les quatre vols par semaine vers Washington seront, eux, maintenus.

La troisième compagnie aérienne opérant entre Zaventem et les États-Unis, United Airlines, avait annoncé précédemment qu'elle maintiendrait pour l'instant ses liaisons quotidiennes entre Bruxelles et New York, Chicago et Washington. Elle avait précisé jeudi qu'il n'y aurait pas de changements dans ses liaisons avec l'Europe d'ici au 20 mars. Elle prévoit par la suite de continuer à voler vers la Belgique mais on ignore encore la fréquence de ces liaisons.

L'ensemble du programme de vols à l'aéroport de Zaventem est perturbé par le coronavirus. Comme jeudi, environ un cinquième d'entre eux ont été annulés vendredi, selon la porte-parole Ihsane Chioua Lekhli. C'est un peu moins que mardi et mercredi, où environ un quart des vols avaient été annulés. Les allers et retours vers l'Italie, le pays le plus touché par le coronavirus en Europe, ont été annulés à environ 70%.

Quelque 600 vols ont lieu à Brussels Airport un jour de semaine normal (300 départs et 300 arrivées).

