A quelques jours de la rentrée, la Fédération Wallonie-Bruxelles a défini jeudi les mesures à prendre par les écoles en cas de suspicion ou de confirmation de cas Covid en leur sein.

Contrairement à ce qui s'est parfois passé en fin d'année passée lors du déconfinement progressif des écoles, aucun établissement ne pourra complètement fermer ses portes en cas de cas positifs. Les décisions de fermeture ne pourront plus porter que sur des classes seulement, et ce dans deux cas bien précis.

D'abord lors de l'apparition d'un "cluster" dans une même classe (qu'elle soit de maternelle, primaire ou secondaire), à savoir la présence de deux cas confirmés au moins en l'espace de 14 jours. La classe sera alors fermée pour 14 jours, et tous ses membres devront être testés.

Ensuite, lorsqu'un enseignant de maternel sera déclaré positif. Toute sa classe sera également fermée pour deux semaines. La mesure se justifie par le fait que les instituteurs de maternelle ont une plus grande proximité physique avec leurs élèves, ce qui augmente les risques Ils sont aussi les seuls enseignants à ne pas devoir porter le masque en classe.

