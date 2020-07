En Belgique, les contaminations au coronavirus sont reparties à la hausse ces derniers jours. Quels sont les endroits en alerte ? On fait le point.

Un "cluster" ou foyer en français est un endroit où les conditions sont réunies pour qu'un malade du coronavirus transmette l'infection autour de lui. En Belgique, ces derniers jours, on dénombre plusieurs endroits où les contaminations sont plus élevées. Le site de l'Institut de Santé publique Sciensano met en ligne quotidiennement les données épidémiologiques, au niveau communal. Grâce à ces données, il est possible de repérer les "clusters" qui se développent. Le but étant ensuite de les circonscrire au plus vite, avec éventuellement, un confinement local ou même hyperlocal, comme c'est le cas pour des quartiers bien précis de Lisbonne ou de Catalogne, en Espagne. Rien n'a encore été décidé à ce stade par les autorités belges. Yves Coppieters, épidémiologiste à l'ULB prévient sur les ondes de la RTBF: "Une fois que les transmissions dépassent la zone du cluster, les risques de propagation sont plus grands car ils sont difficiles à maîtriser. Lorsqu'un cluster est identifié, il faut absolument l'isoler et tester l'ensemble de ses occupants et les mettre en quarantaine au moins sept jours et refaire un test après la quarantaine."La hausse des cas est observée dans toutes les provinces belges, bien qu'elle soit plus prononcée dans celles d'Anvers, de Limbourg et de Flandre occidentale. La province anversoise concentre 30% des cas diagnostiqués en Belgique au cours des quinze derniers jours. A Anvers, les chiffres de contaminations au coronavirus augmentent semaine après semaine. La moyenne quotidienne est actuellement de 3,9 nouveaux patients pour 100.000.Pour le moment, les zones en alerte se situent principalement en Flandre. Le Nord du pays compte ainsi au moins 28 "hotspots", des endroits où l'on compte plus de 20 infections pour 100.000 habitants. Ces endroits sont surveillés étroitement pas les autorités et les virologues. Dans le village de Ledegem, en Flandre occidentale, entre Roulers et Courtrai, la zone est en vert foncé. Ledegem se retrouve aussi dans la liste des communes qui dépassent le seuil d'alerte de 20 infections pour 100 000 habitants. Au cours des sept derniers jours, 20 cas positifs de covid ont été enregistrés, dans un village de moins de 10.000 habitants.Dans le Limbourg, des inquiétudes naissent du côté d'Heusden-Zolder et dans la commune voisine de Houthalen-Helchteren. Au total, on dénombre 33 nouvelles infections sur plus de 60.000 habitants en 7 jours. Ces communes ont reçu une notification d'alerte de Sciensano. En Wallonie, seul le Brabant wallon semble épargné par la recrudescence des infections. Des zones plus sombres apparaissent aussi, c'est le cas des communes de Braives et Lierneux en province de Liège. À Aubange, dans la Province de Luxembourg, la situation interpelle. L'indice de contamination au Covid-19 est 20 fois plus élevé que la moyenne belge. On comptabilise 28 nouveaux cas pour une commune de 17.000 habitants. Une des explications possibles est qu'Aubange est située aux frontières françaises et luxembourgeoises. La commune est traversée par des dizaines de nationalités qui fréquentent ses cafés et restaurants. Cette fréquentation est d'autant plus importante en période de vacances. Le bourgmestre de la commune met aussi en avant la quantité très importante de tests menés au Grand-Duché de Luxembourg, pays voisin où des travailleurs transfrontaliers ont aussi été contrôlés positifs ces derniers jours, de quoi augmenter les statistiques belges également.De façon plus généralisée, selon l'épidémiologiste Yves Van Laethem, l'augmentation du nombre de cas positif au Covid en Belgique est "essentiellement liée à des clusters (des foyers) qui se sont formés dans différentes communautés. On entend par là, ce sont essentiellement des transmissions au sein de grandes familles ou de familles élargies ou de transmissions ayant lieu lors événements divers quelles que soient leurs origines."