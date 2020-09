Dans notre pays, la plupart des cas qui ont été diagnostiqués entre le 29 août et le 11 septembre l'ont été chez des personnes âgées d'une vingtaine d'années, indique mardi l'Institut de santé publique Sciensano dans son bulletin épidémiologique quotidien.

La catégorie des hommes âgés entre 20 et 29 ans comptabilise environ 120 cas confirmés pour 100.000 habitants tandis que celle des femmes de la même tranche d'âge en compte à peu près 140.

Derrière ce groupe de personnes âgées d'une vingtaine d'années, se trouve celui des adolescents, filles et garçons, qui comptabilise 110 cas confirmés pour 100.000 habitants. La dernière catégorie à dépasser les 100 cas confirmés pour 100.000 habitants est celle des femmes âgées entre 30 et 39 ans.

Lire aussi : Comment interpréter les rebonds de cas de coronavirus en Europe ?

Le nombre moyen de contaminations au coronavirus est de 746,3 par jour pour la période comprise entre le 5 et le 11 septembre. Cela représente une hausse de 51% par rapport à la période de sept jours précédente. Les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées.

Le nombre de cas confirmés par province pour la période du 5 au 11 septembre est le plus élevé à :

Bruxelles (1.173),

Anvers (1.052)

en Flandre orientale (574)

Le nombre total de cas confirmés de Covid-19 en Belgique s'élève à présent à 94.306 depuis le début de l'épidémie.

Le taux de reproduction (Rt), qui calcule la contagiosité du virus et qui, au niveau national, est basé sur le nombre d'hospitalisations, est estimé à 1,405 pour la période du 8 au 14 septembre. Les estimations du taux de reproduction par province sont, quant à elles, basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire. Tout comme lundi, Le Rt est supérieur à 1 dans toutes les provinces. Il est le plus élevé en Flandre orientale (1,543) et le plus faible à Bruxelles (1,190).

Le nombre d'admissions à l'hôpital s'établit à 31,3 par jour en moyenne pour la période du 8 au 14 septembre. Lors de la précédente période de sept jours, cette moyenne quotidienne s'établissait à 18,4. Au total, 19.344 personnes ont été hospitalisées en raison d'une pathologie Covid-19 depuis le 15 mars dernier.

Selon Sciensano, lundi, 317 lits d'hôpital étaient occupés pour des cas de coronavirus (+35%). L'occupation dans les unités de soins intensifs a également augmenté (+38%) avec 72 lits occupés.

La mortalité est en baisse, avec 2,7 décès par jour en moyenne, ce qui représente une diminution de 10% par rapport à la semaine précédente. En Belgique, 9.927 personnes sont décédées des suites du Covid-19 depuis le début de l'épidémie.

Du 5 septembre au 11 septembre, 192.191 tests ont été effectués, ce qui correspond à une moyenne journalière de 27.456 tests. Le taux moyen de positivité était de 2,9%.

La catégorie des hommes âgés entre 20 et 29 ans comptabilise environ 120 cas confirmés pour 100.000 habitants tandis que celle des femmes de la même tranche d'âge en compte à peu près 140.Derrière ce groupe de personnes âgées d'une vingtaine d'années, se trouve celui des adolescents, filles et garçons, qui comptabilise 110 cas confirmés pour 100.000 habitants. La dernière catégorie à dépasser les 100 cas confirmés pour 100.000 habitants est celle des femmes âgées entre 30 et 39 ans. Le nombre moyen de contaminations au coronavirus est de 746,3 par jour pour la période comprise entre le 5 et le 11 septembre. Cela représente une hausse de 51% par rapport à la période de sept jours précédente. Les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Le nombre de cas confirmés par province pour la période du 5 au 11 septembre est le plus élevé à : Le nombre total de cas confirmés de Covid-19 en Belgique s'élève à présent à 94.306 depuis le début de l'épidémie. Le taux de reproduction (Rt), qui calcule la contagiosité du virus et qui, au niveau national, est basé sur le nombre d'hospitalisations, est estimé à 1,405 pour la période du 8 au 14 septembre. Les estimations du taux de reproduction par province sont, quant à elles, basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire. Tout comme lundi, Le Rt est supérieur à 1 dans toutes les provinces. Il est le plus élevé en Flandre orientale (1,543) et le plus faible à Bruxelles (1,190).Le nombre d'admissions à l'hôpital s'établit à 31,3 par jour en moyenne pour la période du 8 au 14 septembre. Lors de la précédente période de sept jours, cette moyenne quotidienne s'établissait à 18,4. Au total, 19.344 personnes ont été hospitalisées en raison d'une pathologie Covid-19 depuis le 15 mars dernier. Selon Sciensano, lundi, 317 lits d'hôpital étaient occupés pour des cas de coronavirus (+35%). L'occupation dans les unités de soins intensifs a également augmenté (+38%) avec 72 lits occupés.La mortalité est en baisse, avec 2,7 décès par jour en moyenne, ce qui représente une diminution de 10% par rapport à la semaine précédente. En Belgique, 9.927 personnes sont décédées des suites du Covid-19 depuis le début de l'épidémie. Du 5 septembre au 11 septembre, 192.191 tests ont été effectués, ce qui correspond à une moyenne journalière de 27.456 tests. Le taux moyen de positivité était de 2,9%.