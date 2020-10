En moyenne, 11.891 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées par jour entre le 15 et le 21 octobre, soit 50% de plus que la semaine précédente, ressort-il dimanche des derniers chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano.

Au total, 305.409 personnes ont contracté le virus depuis le début de la pandémie en Belgique.

Les admissions à l'hôpital ont, elles, atteint une moyenne quotidienne de 433, soit une hausse de 85%. Actuellement, 4.401 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19 (+8%), dont 708 en soins intensifs (+12%).

Un total de 10.737 décès a été signalé. La moyenne entre le 15 et le 21 octobre était de 39,1 décès par jour.

Le graphique de Sciensano indique, concernant les décès, un triste record avec un pic de 74 décès pour la seule journée du vendredi 23 octobre. Les quatre journée précédentes avaient, quant à elles, enregistré plus de 45 décès par jour.

© Sciensano

