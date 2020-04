Voici les nouvelles statistiques concernant l'épidémie de coronavirus en Belgique.

417 nouveaux décès ont été rapportés au cours des dernières 24h. 146 (35%) en Flandre, 197 (47%) en Wallonie, et 74 (18%) à Bruxelles. Les notifications des décès peuvent avoir un délai de quelques jours. Depuis le début de la pandémie, un total de 4.857 décès ont été rapportés en Belgique, dont 2.387 en maisons de repos. Le pays compte 34.809 cas confirmés par un test jusqu'à présent: 20.500 (59%) en Flandre, 10.328 (30%) en Wallonie, et 3.468 (10%) à Bruxelles.

Au cours des dernières 24 heures, 310 patients atteints ont été hospitalisés et 455 personnes sont sorties de l'hôpital. Entre le 15 mars et le 15 avril, 12 242 patients atteints sont entrés à l'hôpital et 7 562 personnes en sont sorties. Le 15 avril, 5 309 lits d'hôpital dont 1 182 lits en unité de soins intensifs étaient occupés et 868 patients nécessitaient une assistance respiratoire. Au cours des dernières 24 heures, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 206, dont 22 lits occupés en soins intensifs de moins.

"La tendance vers une diminution lente mais réelle du nombre de patients hospitalisés se confirme", a déclaré le porte-parole interfédéral Covid-19 Emmanuel André. "La prolongation des mesures - hygiène des mains, distance physique, ...- reste nécessaire. C'est extrêmement important de pouvoir maintenir cet effort parce que ce que nous faisons aujourd'hui va encore déterminer pendant les semaines qui viennent l'évolution de cette épidémie."

1 236 nouveaux cas confirmés ont été rapportés au cours des dernières 24h ; 834 (67%) en Flandre, 329 (27%) en Wallonie, et 64 (5%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 9 cas (1%). A ce jour, un total de 34 809 cas confirmés ont été rapportés.

On dit que le nombre de décès a été surévalué en Belgique. Comment l'expliquer ? "Il existe plusieurs systèmes de comptage. La compatabliseation des cas suspects est nécessaire, surtout quand il est difficile de confirmer les cas par des tests de laboratoire. On est dans une évolution dans la capacité à réaliser des tests. La proportiton des cas confirmés par test va donc aussi évoluer. C'est de la bonne pratique de prendre aussi en considération les cas suspects. C'est nécessaire et nous l'avond fait en toute transparence", explique Emmanuel André. Selon le porte-parole interfédéral, 31% des décès déclarés ces dernières 24h en maisons de repos étaient confirmés par des tests comme positifs au coronavirus. "Il y a un effort important à faire et la surveillance des cas suspects va continuer."

