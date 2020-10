Les admissions se sont principalement fait sentir à Bruxelles.

L'évolution de l'épidémie peut être suivie grâce à une moyenne journalière sur 7 jours et la comparaison à la situation de la semaine précédente. Entre le 26 septembre et le 2 octobre, 81 personnes ont été en moyenne hospitalisées par jour. C'est 26% de plus que la semaine précédente. Sur les quatorze derniers jours, le chiffre de personnes hospitalisées par jour est en moyenne de 72,7.

Les admissions à l'hospital entre le 26 septembre et le 2 octobre se sont principalement fait sentir à Bruxelles, où 162 patients ont été acceuillis, à Liège (61) et à Anvers (58). Le nombre de patient en soins intensifs augmentent également.

Depuis le début de l'épidémie 20.707 personnes ont été admis à l'hopital pour se faire soigner du coronavirus. Au pic de l'épidémie, le 28 mars, 629 personnes avaient été admises à l'hopital.

