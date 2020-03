59 nouveaux cas d'infection au coronavirus, sur 441 échantillons analysés, ont été détectés jeudi en Belgique, portant ainsi le nombre total de cas à 109 et ce nombre devrait continuer à augmenter, indique vendredi le SPF Santé publique.

Sur les 108 cas déclarés positifs depuis dimanche, 65 patients se trouvent en Flandre, 12 à Bruxelles et 31 en Wallonie. La personne revenue infectée de Wuhan est, elle, guérie et est sortie de l'hôpital depuis plusieurs semaines.

La plupart des patients positifs ont récemment voyagé en Italie mais les autorités sanitaires constatent également des contaminations au sein de notre pays. "Celles-ci restent toutefois le plus souvent limitées aux membres des familles et des personnes proches des patients", souligne le SPF Santé publique, qui ne précise pas l'état de santé des patients positifs.

