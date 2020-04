La Belgique a enregistré 303 nouveaux décès liés au coronavirus lors des dernières 24 heures, pour un total de 3.903 depuis le début de l'épidémie. Par ailleurs, 310 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées et 239 personnes ont pu quitter l'hôpital.

Le SPF Santé publique et le Centre de crise ont fait le point concernant l'épidémie de coronavirus en Belgique lors de leur bulletin presse quotidien.

Les chiffres des hospitalisations et de personnes en soins intensifs se stabilisent et laissent penser que le pic de l'épidémie est atteint, le nombre de décès continue d'augmenter fortement. Au total, 303 personnes sont décédées du coronavirus sur les 24 dernières heures (141 en Flandre, 133 en Wallonie, 29 à Bruxelles). 105 personnes sont décédées à l'hôpital et 195 dans des maisons de retraite, a expliqué Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus.

Ce qui porte, depuis le début de l'épidémie, le nombre de morts à 3.903 en Belgique.

Sur les 3.903 personnes décédées, 53% sont mortes à l'hôpital et 43% dans une maison de repos et de soins. Les décès à l'hôpital sont tous des cas confirmés de coronavirus, ceux dans des maisons de repos et de soins concernent des cas confirmés ou des cas suspects.

Au cours des 24 dernières heures, 310 personnes ont été admises à l'hôpital. Dans le même temps, 239 ont pu le quitter.

940 patients "ventilés" et dans le coma

Selon les dernières statistiques, 5.393 patients sont actuellement hospitalisés (diminution de 16 unités ces dernières 24 heures), dont 1.234 en soins intensifs (augmentation de 2 unités).

Parmi ceux-ci, 940 sont actuellement plongés dans le coma car "ventilés". "Lorsqu'une personne se trouve aux soins intensifs et nécessite une importante quantité d'oxygène pour respirer, il est nécessaire de la plonger dans un sommeil, appelé aussi coma artificiel, pour qu'elle ne soit pas gênée par l'appareillage invasif", a souligné le virologue Emmanuel André.

Au total, 5.393 lits sont occupés par des patients atteints du Covid-19.

Lors des dernières 24 heures, 942 nouveaux cas ont été rapportés: 591 en Flandre, 235 en Wallonie et 113 à Bruxelles. Le lieu de résidence n'est pas connu pour les trois derniers cas. Le nombre total de cas confirmés s'élève désormais à 30.589.

Continuer à respecter les mesures

Les tendances observées ces derniers jours se confirment, les efforts doivent perdurer. "Depuis le début du mois on voit une diminution du nombre de personnes hospitalisées. C'est un signe positif ", note Emmanuel André. "Le ralentissement de la propagation est nettement moins rapide que la croissance observée dans les semaines précédentes. Pour pouvoir passer à la prochaine phase et repenser les mesures, il faut que le nombre d'hospitalisations diminue. Il faut continuer à respecter les mesures. Il faut atteindre ce taux, le plus bas possible, de propagation dans la communauté et du nombre de lits occupés."

Lire aussi la carte blanche: La situation réelle du coronavirus en Belgique

"La route est encore longue"

"Depuis le début du mois d'avril, nous avons constaté une lente et progressive diminution du nombre d'admissions à l'hôpital", a déclaré Steven Van Gucht. "C'est encourageant, mais la route est encore longue. Le nombre de décès est encore très élevé et devrait augmenter dans les prochains jours. La charge qui pèse sur nos hôpitaux est encore très élevée. Nous devons absolument poursuivre dans cette voie. Ce que nous faisons maintenant, nous ne le verrons pas dans les chiffres avant dix, quatorze jours. Nous allons devoir vivre avec ce virus pendant les mois à venir. Il est important que nous gardions ce virus aussi petit que possible, afin qu'à l'avenir, nous puissions changer d'arme d'épaule en épaule et assouplir les mesures, afin que nous puissions vivre avec ce virus de manière contrôlée".

"Certaines personnes se sentent peut-être victimes du virus car limitées dans leurs libertés mais n'oublions pas que des victimes se battent aux soins intensifs pour leur vie," a fait remarquer Benoît Ramacker.

" Nous devons être réalistes : les chiffres montrent que la situation est sérieuse dans la plupart des hôpitaux. Il nous faut tous encore aujourd'hui tenir bon. Notre comportement à chacun d'entre nous peut avoir une influence positive ou négative sur la courbe. La grande majorité a choisi un comportement positif, merci à tous. Malheureusement, certains respectent ces mesures de manière moins rigoureuses. Nous ne pourrons limiter l'évolution rapide de ce virus que si nous adoptons tous ce comportement juste et positif. "

Entre le 15 mars et le 12 avril, 11.480 patients avec COVID-19 sont entrés à l'hôpital et 6.707 personnes ont pu le quitter en bonne santé.

Le SPF Santé publique et le Centre de crise ont fait le point concernant l'épidémie de coronavirus en Belgique lors de leur bulletin presse quotidien.Les chiffres des hospitalisations et de personnes en soins intensifs se stabilisent et laissent penser que le pic de l'épidémie est atteint, le nombre de décès continue d'augmenter fortement. Au total, 303 personnes sont décédées du coronavirus sur les 24 dernières heures (141 en Flandre, 133 en Wallonie, 29 à Bruxelles). 105 personnes sont décédées à l'hôpital et 195 dans des maisons de retraite, a expliqué Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus. Ce qui porte, depuis le début de l'épidémie, le nombre de morts à 3.903 en Belgique.Sur les 3.903 personnes décédées, 53% sont mortes à l'hôpital et 43% dans une maison de repos et de soins. Les décès à l'hôpital sont tous des cas confirmés de coronavirus, ceux dans des maisons de repos et de soins concernent des cas confirmés ou des cas suspects.Au cours des 24 dernières heures, 310 personnes ont été admises à l'hôpital. Dans le même temps, 239 ont pu le quitter. Selon les dernières statistiques, 5.393 patients sont actuellement hospitalisés (diminution de 16 unités ces dernières 24 heures), dont 1.234 en soins intensifs (augmentation de 2 unités). Parmi ceux-ci, 940 sont actuellement plongés dans le coma car "ventilés". "Lorsqu'une personne se trouve aux soins intensifs et nécessite une importante quantité d'oxygène pour respirer, il est nécessaire de la plonger dans un sommeil, appelé aussi coma artificiel, pour qu'elle ne soit pas gênée par l'appareillage invasif", a souligné le virologue Emmanuel André.Au total, 5.393 lits sont occupés par des patients atteints du Covid-19. Lors des dernières 24 heures, 942 nouveaux cas ont été rapportés: 591 en Flandre, 235 en Wallonie et 113 à Bruxelles. Le lieu de résidence n'est pas connu pour les trois derniers cas. Le nombre total de cas confirmés s'élève désormais à 30.589.Les tendances observées ces derniers jours se confirment, les efforts doivent perdurer. "Depuis le début du mois on voit une diminution du nombre de personnes hospitalisées. C'est un signe positif ", note Emmanuel André. "Le ralentissement de la propagation est nettement moins rapide que la croissance observée dans les semaines précédentes. Pour pouvoir passer à la prochaine phase et repenser les mesures, il faut que le nombre d'hospitalisations diminue. Il faut continuer à respecter les mesures. Il faut atteindre ce taux, le plus bas possible, de propagation dans la communauté et du nombre de lits occupés." "Depuis le début du mois d'avril, nous avons constaté une lente et progressive diminution du nombre d'admissions à l'hôpital", a déclaré Steven Van Gucht. "C'est encourageant, mais la route est encore longue. Le nombre de décès est encore très élevé et devrait augmenter dans les prochains jours. La charge qui pèse sur nos hôpitaux est encore très élevée. Nous devons absolument poursuivre dans cette voie. Ce que nous faisons maintenant, nous ne le verrons pas dans les chiffres avant dix, quatorze jours. Nous allons devoir vivre avec ce virus pendant les mois à venir. Il est important que nous gardions ce virus aussi petit que possible, afin qu'à l'avenir, nous puissions changer d'arme d'épaule en épaule et assouplir les mesures, afin que nous puissions vivre avec ce virus de manière contrôlée". "Certaines personnes se sentent peut-être victimes du virus car limitées dans leurs libertés mais n'oublions pas que des victimes se battent aux soins intensifs pour leur vie," a fait remarquer Benoît Ramacker." Nous devons être réalistes : les chiffres montrent que la situation est sérieuse dans la plupart des hôpitaux. Il nous faut tous encore aujourd'hui tenir bon. Notre comportement à chacun d'entre nous peut avoir une influence positive ou négative sur la courbe. La grande majorité a choisi un comportement positif, merci à tous. Malheureusement, certains respectent ces mesures de manière moins rigoureuses. Nous ne pourrons limiter l'évolution rapide de ce virus que si nous adoptons tous ce comportement juste et positif. "Entre le 15 mars et le 12 avril, 11.480 patients avec COVID-19 sont entrés à l'hôpital et 6.707 personnes ont pu le quitter en bonne santé.