Les infections au Covid en Belgique sont en diminution depuis quelques jours. Quelle est la situation dans votre commune ?

Après un rebond inquiétant ces dernières semaines, les contaminations au Covid dans notre pays repartent enfin à la baisse depuis quelques jours. "Le jour de Noël, nous avons passé un nouveau moment charnière dans l'évolution de la pandémie. Les chiffres sont à ce moment-là tous repartis à la baisse", a confirmé le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem lors de la conférence de presse de lundi.

Après un rebond inquiétant ces dernières semaines, les contaminations au Covid dans notre pays repartent enfin à la baisse depuis quelques jours. "Le jour de Noël, nous avons passé un nouveau moment charnière dans l'évolution de la pandémie. Les chiffres sont à ce moment-là tous repartis à la baisse", a confirmé le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem lors de la conférence de presse de lundi.Et la tendance positive de la courbe des nouvelles infections se poursuit pour le cinquième jour consécutif. Le nombre moyen d'infections quotidiennes au Sars-Cov-2 continue de baisser, avec 1.801,4 nouveaux cas quotidiens sur la période du 20 au 26 décembre (-29% par rapport à la période de calcul précédente). "Cette tendance est aussi liée au nombre de tests, moins importants en cette période de vacances. Heureusement, le pourcentage de tests positifs, malgré la diminution des tests, continue, lui aussi, très lentement, de diminuer.C'est un signe favorable", précise encore Van Laethem. Il faut cependant tempérer l'enthousiame lié à ces chiffres. Les derniers chiffres consolidés, ainsi que les moyennes exprimées, comptent parmi elles les jours du réveillon et de Noël. Comme lors des week-ends, ce sont théoriquement des jours où on effectue moins de tests et où les admissions à l'hôpital sont moindres. Pour parler d'une véritable tendance à la baisse, il faudra attendre les chiffres des prochaines semaines.Le taux de positivité, c'est-à-dire la proportion de tests positifs par rapport au total, est en lente mais en baisse constante. Le taux de positivité est malgré tout toujours de 7,2% (-0,4%) à l'échelle de la Belgique. Cela signifie que sur 100 tests effectués, 7,2 en moyenne sont positifs. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le taux de positivité ne devrait pas dépasser 5 % pendant au moins deux semaines afin de pouvoir considérer que l'épidémie est sous contrôle. Notre gouvernement avance le taux de 3 % pour parler d'assouplissement.Le taux de reproduction du virus (R0) est estimé à 0,92 pour le pays , en légèrement hausse par rapport à hier (0,90). Le R0 (ou le R effectif) désigne le taux de reproduction d'un virus. Il s'agit du nombre moyen de nouveaux cas causés par une personne infectée dans une population sans immunité. Un taux supérieur à 1 signifie qu'une personne contaminée en contamine en moyenne plus d'une autre et donc que l'épidémie progresse.L'incidence national du 10 au 23 décembre s'élève, quant à elle, à 264,2 nouveaux cas pour 100.000 habitants (-1%). La carte ci-dessous indique le nombre d'infections pour 100.000 habitants par commune au cours des deux dernières semaines: plus il y a d'infections enregistrées, plus la couleur de la commune vire vers le rouge foncé. Il ne s'agit pas du nombre de cas mais de l'incidence. L'incidence prend en compte la population dans son calcul.Depuis début septembre, l'Institut fédéral de santé Sciensano diffuse l'incidence sur les 14 derniers jours. Un chiffre de 1 000 signifie par exemple que 1 % de la population a été infectée au cours des 14 derniers jours. Qautre communes dépassent encore le seuil des 1000 et comptent donc plus de 1% de cas positifs parmi leur population: Celles, Arendonk, Florenville et Kluisbergen. Le seuil d'alerte le plus élevé du Centre européen de contrôle des maladies (ECDC) a été adapté. Il est passé de 240 à 960. En Belgique, sept des 581 communes dépassent le nouveau seuil d'alerte européen. Trois communes ne comptabilisent aucun cas de coronavirus: Stoumont, Daverdisse et Herstappe.