Aurore Van de Winkel, est Docteure en Information et Communication de l'UCLouvain et conseillère en gestion des rumeurs et en fake news. Pour LeVif.be, elle répond à nos questions sur les mécanismes à l'oeuvre dans les théories du complot actuelles.

Pourquoi cette résurgence des théories du complot ?

Les théories du complot ont toujours été plus visibles en temps de crise. Le discours venant des autorités n'est pas clair, les citoyens s'inquiètent pour leur santé. D'autres sujets d'actualité se rajoutent à la crise, comme le débat sur la 5G et créent l'amalgame. Les gens se demandent comment se profile l'avenir, une grande incertitude règne, la réalité est complexe. Les théories du complot débarquent alors avec leur explication simple et claire. Elles offrent une certaine maîtrise du monde qui rassure une frange de la population. Quand ces théories vont dans le sens de leurs croyances préalables, elles renforcent encore plus les convictions de certaines personnes. Pour d'autres, plus sensibles, ces informations permettent d'apaiser angoisse et anxiété. Chacun est en quelque sorte "enfermé" dans sa propre bulle d'informations. Nous sommes conditionnés à penser d'une certaine façon. Sur Google ou Facebook, les informations qui nous arrivent sont dépendantes de nos choix politiques, de nos lectures, de nos achats, ... On côtoie les personnes d'un même âge, d'une même classe sociale,... Les adeptes des théories du complot sont la plupart du temps coupés des sources d'informations plus fiables des grands médias, comme Les Décodeurs du Monde, le fact checking de l'AFP, le site hoaxbuster, ... Il est alors bien difficile pour elles de prendre du recul et d'avoir un esprit critique. Souvent, les adeptes des théories du complot sont extrêmement bien renseignés dans leur sphère d'investigation. Ces personnes vont être incollables sur un sujet donné. Elles pensent détenir la vérité, ce qui les valorise en quelque sorte dans leur cercle d'amis. Elles vont pouvoir répondre à toutes les questions posées par une personne qui découvre le sujet et qui aura bien du mal à contre-argumenter vu qu'elle sera vite limitée par sa propre connaissance. Si les arguments peuvent être intéressants dans un premier temps, on se rend rapidement compte qu'ils ne sont pas réalistes. Souvent, ces personnes ne se remettent pas en question. Ce qui peut être très fatigant pour l'interlocuteur. Il peut alors être utile de le mettre face à ses incohérences, de lui donner accès à d'autres sources plus fiables dont celles que j'ai mentionnés. Une autre stratégie sera de lui faire parler de son ressenti. Son obsession pour ce genre de théories est peut-être révélatrice d'un stress, d'un mal être. Il faut rappeler qu'il y a eu des théories du complot qui se sont révélées vraies, on pense au Watergate par exemple. Même les Prix Nobel peuvent se tromper ! Il est important de garder du recul et un certain esprit critique face à des informations douteuses. Il faut être extrêmement vigilant et se poser les questions suivantes : quelle est la source de cette information ? Est-elle fiable ? Est-ce que d'autres sources en parlent ? De la même façon ? On peut aussi s'abonner à des groupes de scientifiques qui pourront donner leur avis critique sur un sujet précis.