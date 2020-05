Le Vif/L'Express entame une nouvelle phase de son partenariat avec l'université. Envoyez-nous les questions qui vous taraudent.

La crise inédite du coronavirus a généré durant trois mois des questions sans précédent sur le plan sanitaire. Le Vif/L'Express s'était associé à l'UCLouvain pour une opération exceptionnelle : des experts ont répondu directement à des questions envoyées par nos lecteurs. Nous entamons ce jeudi la deuxième phase de notre collaboration.

Le "monde d'après", comme on a pris l'habitude de le nommer, va lui aussi susciter de nombreuses interrogations. Dans tous les domaines : sanitaire, bien sûr, mais aussi économique, social, environnemental, politique, géopolitique, psychologique, philosophique... Voilà pourquoi notre magazine, dont c'est le thème principal cette semaine, vous propose à nouveau d'interpeller les professeurs et chercheurs de l'UCLouvain.

Dès ce jeudi, envoyez les questions qui vous taraudent au sujet de ce que sera ce "monde d'après". Les experts de l'université vous répondront via notre site. Une seule adresse pour envoyer vos interpellations : olivier.mouton@levif.be.

Vous demandez-vous si la crise actuelle va induire des changements de comportement fondamentaux, valable pour de nombreuses années? Craignez-vous que nos économies ne se redressent pas ou que l'on ne tire pas les leçons qui s'imposent pour la planète? Souhaiteriez-vous avoir une réflexion au sujet de la façon dont notre système politique digérera les leçons de la crise? Aimeriez-vous interroger l'impact du coronavirus sur nos fragilités psychologiques ou sur notre regard sur la vie? N'hésitez pas à envoyer vos interpellations, nous les transmettrons aux experts concernés de l'UCLouvain.

