Ces prochains jours, nous vous partagerons le quotidien de personnes qui, comme vous, vivent le confinement. Dans cette série de podcasts, vous pourrez écouter les récits de vie de ceux qui sont reclus chez eux, ceux qui doivent continuer à travailler, des jeunes et des moins jeunes. Nous prenons de vos nouvelles.

Il y a quelques jours, nous vous partagions le récit de Dominique, une maman de 61 ans en confinement à la maison avec son mari et son fils. Aujourd'hui, il s'agit de Manon, une jeune éducatrice spécialisée à la maison de repos des "Jardins de la Sille" à Silly.

Depuis le début de la pandémie, pas un jour ne se passe sans que Manon se rende à son travail avec la boule au ventre. Beaucoup de mesures sont mises en place pour protéger les résidents, ce qui l'empêche d'exercer avec l'esprit léger comme elle le fait d'habitude. Pour pallier le manque familial des résidents, la maison de repos a créé une page Facebook afin qu'ils puissent partager quelques moments avec leurs êtres chers.

Nous n'avons pas pu attendre plus longtemps pour vous montrer notre petite surprise réalisée par le personnel et avec la participation de nos résidents qui sont plus en forme que jamais 😁💪 De quoi réchauffer nos cœurs en ce samedi pluvieux 🎀 #Cheznoustoutvabien

Malgré tous les moyens mis à disposition, Manon rappelle que les résidents "se sentent seuls, vraiment très seuls. Ils se sentent soutenus par nous, maintenant à côté de ça, dans l'affectif, il leur manque quelque chose". Pour elle, cette situation "est très difficile parce qu'on ne sait pas comment on peut les combler, on ne sait pas les combler à 100% et psychologiquement c'est dur de voir des résidents pleurer".

Même si cette maison de repos est épargnée par le virus pour l'instant puisqu'aucun cas n'a été déclaré, ce témoignage relate de l'ambiance tendue dans les homes et de la volonté du personnel de faire au mieux pour que la situation soit la plus supportable possible pour les résidents.

Bonne écoute

