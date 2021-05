Ce mardi, le Comité de concertation se réunit une nouvelle fois. Face à l'amélioration de la situation sanitaire en Belgique, il devrait annoncer une série d'assouplissements pour l'été et offrir des perspectives à la population. Il est d'ores et déjà certain que les cafés et les restaurants rouvriront complètement, c'est-à-dire à l'intérieur aussi, le 9 juin.

Horeca

L'horeca rouvrira complètement, c'est-à-dire aussi à l'intérieur, le 9 juin. Cette réouverture serait toutefois conditionnée à un protocole strict : bulles sociales de quatre personnes à table, distanciation sociale et fermeture à 22h. Ces restrictions feraient l'objet de discussions.

Bulle sociale

Le 9 juin, la bulle sociale en intérieur pourrait passer de deux à quatre personnes, issues de la même bulle sociale. Ce nombre devrait être élargi dans le courant de l'été.

Evénements

À partir du 9 juin, les événements de 200 personnes à l'intérieur et de 400 à l'extérieur pourraient être autorisés. Le 1er juillet, les événements pour 2000 pourraient être autorisés à l'intérieur, pour l'extérieur ce chiffre passera à 2500. Le 1er août, ce nombre passerait à 3000 pour l'intérieur, et à 3500 à l'extérieur. Selon la VRT, à partir du 13 août, les grands festivals seraient également possibles pour les personnes qui ont reçu leur première vaccination et qui sont en mesure de présenter un test négatif.

Cinémas, théâtres, et fitness

Les fêtes foraines, les casinos, les bowlings, les fitness, les cinémas, et les théâtres pourraient rouvrir leurs portes le 9 juin.

Télétravail

Dès le 9 juin, les règles du télétravail pourraient être assouplies. Les employés seraient autorisés, sur base volontaire, à se rendre sur leur lieu de travail une fois par semaine. 20% du personnel pourra être présent en même temps. Pour les PME, cette proportion devrait être de 50%. À partir du 1er juillet, le télétravail ne serait plus obligatoire.

Camps d'été

À partir du 1er juillet, les camps d'été pourraient être autorisés à 100 personnes.

Voyages

Le 1er juillet, "à condition que 60 % des personnes de plus de 18 ans aient au moins reçu leur première injection", les voyages à l'étranger ne devraient plus être déconseillés, moyennant l'utilisation du passeport corona. Les obligations de quarantaine sauteraient.

Services de culte

Les services de culte pourront à nouveau accueillir 100 personnes à l'intérieur et 200 à l'extérieur le 9 juin.

Shopping

Le 1er juillet, les restrictions sur les courses en magasin seraient levées. Actuellement, elles sont autorisées à deux personnes de la même bulle et pour une durée maximum de 30 minutes.

