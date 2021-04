Les représentants du gouvernement fédéral, des Communautés et des Régions se retrouvent mercredi pour un Comité de concertation (Codeco) très attendu après la "pause de Pâques". Certaines mesures vont évoluer, d'autres sont encore sources de tensions, notamment l'Horeca.

Si les chiffres de la pandémie dans notre pays semblent évoluer positivement, la pression sur les hôpitaux reste élevée. On pourrait donc devoir encore attendre un peu avant de voir une évolution des mesures du dernier "Codeco", qui en l'état valent jusqu'au 25 avril inclus.

L'un des plus gros noeuds à trancher est celui de la réouverture de l'Horeca. Le sujet pourrait faire durer la réunion au-delà de l'échéance attendue de 13-14h.

Enseignement

Un dossier important semble déjà réglé: l'enseignement. Côté francophone, les acteurs de l'enseignement ont rencontré mardi la ministre de l'Éducation Caroline Désir, mais on attend le Codeco pour communiquer.

Côté flamand, le ministre Ben Weyts avait déjà annoncé lundi que l'enseignement primaire et le premier degré du secondaire reprendront en présentiel après les vacances de Pâques, tandis qu'un présentiel partiel vaudra pour les deuxième et troisième degrés du secondaire.

Lire aussi : Le Comité de concertation va baliser un retour progressif des libertés

Commerces et métiers de contacts: réouverture le 26 avril

Pour l'instant, les commerces non essentiels ne peuvent actuellement ouvrir que sur rendez-vous. Les métiers de contact non médicaux sont quant à eux à l'arrêt.

Un compromis se dessinerait autour des métiers de contacts, qui pourraient rouvrir le 26 avril. La date pourrait être la même pour les commerces. L'"objectif" demeure le 26 avril, indiquait-on à bonne source.

Tensions autour de l'Horeca et des terrasses

La réouverture de l'horeca, envisagée pour le 1er mai, semble avoir peu de chances de se concrétiser dans l'immédiat, ou en tout cas pas complètement. Les terrasses pourraient-elles rouvrir le 1er mai et le reste de l'horeca plus tard ? Certains sont pour, mais le secteur n'est pas vraiment favorable.

A son arrivée, le ministre-président flamand, Jan Jambon, a plaidé pour rouvrir à tout le moins les terrasses des établissements le 1er mai. Le député libéral Denis Ducarme a soutenu cette idée mardi en radio, réclamant au minimum une réouverture par phases à partir du 1er mai, entendez d'abord les terrasses. Interrogé sur Bel-RTL, le président du PS, Paul Magnette, a évoqué mercredi matin une réouverture de ce secteur au début du mois prochain, estimant qu'il fallait respecter "les engagements qui ont été pris". Le vice-Premier ministre Ecolo, Georges Gilkinet, a lui aussi insisté sur le respect des engagements pris.

Selon La Libre, le sujet divise les membres de Codeco, une légère évolution des débats tendrait vers réouverture des terrasses à la date du 8 mai. Mais le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke voudraient une reprise plus tardive. Il est aussi question du 10 mai, selon un journaliste de VTM.

Toujours d'après VTM, ils ne sont toujours pas parvenus à un accord. Les tensions étaient d'ailleurs si fortes que le sujet a été relégué en fin de Comité.

La bulle extérieur passe à 10

Un débat est attendu également au sujet de la "bulle sociale" d'un contact rapproché. "Il faut la rouvrir", souligne ce mercredi matin Rajae Maouane, coprésidente d'Ecolo. "Qui la respecte encore?", interroge d'ailleurs la bourgmestre libérale Jacqueline Galant.

La bulle de contacts sociaux à l'extérieur repassera de 4 à 10 personnes.

L'interdiction de voyages bientôt levée

L'interdiction de voyages non essentiels à l'étranger prendra fin le 19 avril, soit lundi prochain. Ce qui ne signifie pas que le voyageur belge pourra partir où bon lui semble, sans restrictions.

Lire aussi : Plan B pour sortir de la crise sanitaire: un pilotage au cas par cas

Le gourvernement pourrait se reposer sur une carte de code couleur de l'ECDC, comme tel était le cas l'été dernier. Pour l'instant, seules certaines parties du Portugal, de l'Espagne ou encore de l'Irlande sont en orange clair. Le reste de l'Europe est en zone orange foncé voire rouge.

La question du variant brésilien, qui inquiète les autorités, a également été abordée. La France vient notamment de suspendre les vols avec le Brésil. Le commissariat corona rappelle que ce variant est déjà présent sur notre territoire, ainsi qu'une obligation de testing et de quarantaine. La Belgique ne compte donc pas prendre de mesures particulières pour les voyageurs qui depuis ou vers le Brésil.

Couvre-feu

L'abolition du couvre-feu était également en discussion. Il devrait être encore prolongé jusqu'en mai, mais aucune date n'est encore communiquée. Pour rappel, il est de minuit à 05h en Flandre et en Wallonie, de 22h à 6h à Bruxelles.

Culture et évènementiel

On discutera certainement de la possibilité d'"évènements-tests", comme ceux organisés aux Pays-Bas. Le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit) a indiqué il y a quelques jours qu'il faudrait d'abord déterminer un cadre pour permettre de tels évènements.

Si les chiffres de la pandémie dans notre pays semblent évoluer positivement, la pression sur les hôpitaux reste élevée. On pourrait donc devoir encore attendre un peu avant de voir une évolution des mesures du dernier "Codeco", qui en l'état valent jusqu'au 25 avril inclus. L'un des plus gros noeuds à trancher est celui de la réouverture de l'Horeca. Le sujet pourrait faire durer la réunion au-delà de l'échéance attendue de 13-14h. Un dossier important semble déjà réglé: l'enseignement. Côté francophone, les acteurs de l'enseignement ont rencontré mardi la ministre de l'Éducation Caroline Désir, mais on attend le Codeco pour communiquer.Côté flamand, le ministre Ben Weyts avait déjà annoncé lundi que l'enseignement primaire et le premier degré du secondaire reprendront en présentiel après les vacances de Pâques, tandis qu'un présentiel partiel vaudra pour les deuxième et troisième degrés du secondaire.Pour l'instant, les commerces non essentiels ne peuvent actuellement ouvrir que sur rendez-vous. Les métiers de contact non médicaux sont quant à eux à l'arrêt. Un compromis se dessinerait autour des métiers de contacts, qui pourraient rouvrir le 26 avril. La date pourrait être la même pour les commerces. L'"objectif" demeure le 26 avril, indiquait-on à bonne source.La réouverture de l'horeca, envisagée pour le 1er mai, semble avoir peu de chances de se concrétiser dans l'immédiat, ou en tout cas pas complètement. Les terrasses pourraient-elles rouvrir le 1er mai et le reste de l'horeca plus tard ? Certains sont pour, mais le secteur n'est pas vraiment favorable. A son arrivée, le ministre-président flamand, Jan Jambon, a plaidé pour rouvrir à tout le moins les terrasses des établissements le 1er mai. Le député libéral Denis Ducarme a soutenu cette idée mardi en radio, réclamant au minimum une réouverture par phases à partir du 1er mai, entendez d'abord les terrasses. Interrogé sur Bel-RTL, le président du PS, Paul Magnette, a évoqué mercredi matin une réouverture de ce secteur au début du mois prochain, estimant qu'il fallait respecter "les engagements qui ont été pris". Le vice-Premier ministre Ecolo, Georges Gilkinet, a lui aussi insisté sur le respect des engagements pris. Selon La Libre, le sujet divise les membres de Codeco, une légère évolution des débats tendrait vers réouverture des terrasses à la date du 8 mai. Mais le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke voudraient une reprise plus tardive. Il est aussi question du 10 mai, selon un journaliste de VTM.Toujours d'après VTM, ils ne sont toujours pas parvenus à un accord. Les tensions étaient d'ailleurs si fortes que le sujet a été relégué en fin de Comité. Un débat est attendu également au sujet de la "bulle sociale" d'un contact rapproché. "Il faut la rouvrir", souligne ce mercredi matin Rajae Maouane, coprésidente d'Ecolo. "Qui la respecte encore?", interroge d'ailleurs la bourgmestre libérale Jacqueline Galant. La bulle de contacts sociaux à l'extérieur repassera de 4 à 10 personnes.L'interdiction de voyages non essentiels à l'étranger prendra fin le 19 avril, soit lundi prochain. Ce qui ne signifie pas que le voyageur belge pourra partir où bon lui semble, sans restrictions. Le gourvernement pourrait se reposer sur une carte de code couleur de l'ECDC, comme tel était le cas l'été dernier. Pour l'instant, seules certaines parties du Portugal, de l'Espagne ou encore de l'Irlande sont en orange clair. Le reste de l'Europe est en zone orange foncé voire rouge.La question du variant brésilien, qui inquiète les autorités, a également été abordée. La France vient notamment de suspendre les vols avec le Brésil. Le commissariat corona rappelle que ce variant est déjà présent sur notre territoire, ainsi qu'une obligation de testing et de quarantaine. La Belgique ne compte donc pas prendre de mesures particulières pour les voyageurs qui depuis ou vers le Brésil. L'abolition du couvre-feu était également en discussion. Il devrait être encore prolongé jusqu'en mai, mais aucune date n'est encore communiquée. Pour rappel, il est de minuit à 05h en Flandre et en Wallonie, de 22h à 6h à Bruxelles.On discutera certainement de la possibilité d'"évènements-tests", comme ceux organisés aux Pays-Bas. Le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit) a indiqué il y a quelques jours qu'il faudrait d'abord déterminer un cadre pour permettre de tels évènements.