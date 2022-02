Les nouveaux assouplissements décidés par le Comité de concertation entreront en vigueur ce vendredi en matinée, et pas à minuit une.

La semaine dernière, le Comité de concertation décidait de passer au code orange à partir de ce 18 février. Ce vendredi donc, de nouveaux assouplissements sont prévus comme par exemple l'ouverture des boîtes de nuit et la fin des restrictions d'heure pour l'horeca. Mais ces assouplissements seront-ils déjà d'application la nuit de jeudi à vendredi? Contacté par Le Vif, le porte-parole d'Alexander De Croo nous confirme que non. "Les mesures entreront en vigueur le 18 en matinée" explique François Bailly. Aucune heure précise n'est encore donnée du côté du ministère de l'Intérieur. "Mais ce ne sera pas à minuit", nous explique Marie Verbeke, porte-parole de la ministre Annelies Verlinden. Ceux qui avaient prévu de danser sur les pistes des discothèques le jeudi après minuit devront encore prendre leur mal en patience pendant quelques heures.

Cette entrée en vigueur en matinée peut s'expliquer par le timing de l'arrêté royal relatif au passage au code orange qui ne sera publié qu'à ce moment-là. "Il est arrivé dans le passé que des mesures entraient en vigueur avant publication de l'arrêté royal. Les deux ne sont pas intimement liés, même si nous préférons que l'arrêté soit publié avant."

Code orange

Actuellement, le secteur horeca a toujours une obligatoire de fermeture à minuit. Les clients et le personnel doivent porter un masque buccal, et il n'est pas permis de s'asseoir à plus de six personnes à une même table ou de commander au bar. Avec le code orange, l'heure de fermeture est supprimée. Les clients ne sont plus obligés de porter un masque buccal, il n'y a plus de limitation des personnes à table et les commandes au bar sont possibles. Cependant, Covid Safe Ticket (CST) est toujours requis.

