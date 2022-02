Depuis vendredi, le baromètre Covid est passé à l'orange. Cela implique plusieurs changements pour le télétravail.

Ce vendredi, la Belgique passait au code orange du baromètre.

Depuis, chacun peut librement retourner sur son lieu de travail. Le télétravail n'est donc plus obligatoire quatre jours sur cinq comme précédemment. "Travailler à distance sera recommandé mais ne sera plus obligatoire", avait indiqué Alexander De Croo lors du Comité de concertation du vendredi 11 février.

Avec le passage en code orange, "les entreprises qui le désirent pourront également organiser des teambuildings et autres activités", a-t-il noté. Les teambuildings avec présence physique et événements d'entreprise non accessibles au public sur le lieu de travail ne sont plus interdits.

