Les négociateurs des sept partis de la Vivaldi ont un accord sur le fond, mais les négociations continuent quant à la désignation du Premier ministre et de l'équipe gouvernementale.

Les négociateurs de la Vivaldi sont parvenus à un projet d'accord de gouvernement fédéral sur le fond du programme ce lundi matin vers 6h. Les techniciens - les "sherpas"- en finalisent la relecture, a-t-on appris mercredi.

Les présidents des sept partis (socialistes, libéraux, écologiste et CD&V) ont entamé la discussion sur le casting de la future équipe. Ils doivent notamment s'accorder sur le nom du futur Premier ministre qui devrait être l'un des deux formateurs, Paul Magnette (PS) ou Alexander De Croo (Open VLD). Ces derniers jours, le vice-Premier libéral sortant était donné favori pour le Seize.

Les discussions se sont donc prolongées toute la nuit sur le budget, dernier point épineux à régler: il s'agissait de mettre en phase une trajectoire délicate jusqu'en 2024 avec les promesses de politiques nouvelles sur lesquelles les partis s'étaient entendus, chacun revendiquant son "totem".

Plusieurs membres des partis de la majorité en devenir ont exprimé leur satisfaction et leur soulagement. "Au travail pour les Belges!", se félicite la libérale Clémentine Barzin.

"Enfin, s'exclame Wouter De Vriendt (Groen). Nous sommes dans la plus grande crise depuis le Seconde guerre mondiale. On avait besoin de partis qui prennent leurs responsabilités."

Eindelijk. 15 maanden na de verkiezingen is er een #begov.



We zitten in de grootste crisis sinds WO II. Dan heb je partijen nodig die hun nek uitsteken en verantwoordelijkheid nemen.



Nu pas begint het echte werk 💪#SamenEnsemble #DeGoedeKantOp

La conclusion d'un accord ce mercredi matin devrait peut-être permettre de tenir le timing extrêmement serré, pour autant que rien ne coince au sujet des équilibres entre les partis dans la future majorité. Jeudi, une déclaration gouvernementale est inscrite à l'ordre du jour de la Chambre. Les formateurs doivent se rendre au palais, les partis tiendront leur congrès de participation ce mercredi soir, avant une journée de jeudi consacre aux prestations de serment et au débat à la Chambre.

Rendez-vous ce mercredi à 19h00 à Brussels Expo pour le congrès de participation du @MR_officiel

En route pour une Belgique prospère, solidaire et durable ! 🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪 #begov #PresidenceMR #fierdetreliberal pic.twitter.com/eDGYqWQA4K — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) September 30, 2020

Le projet d'accord pourrait susciter de sérieuses tensions au sein du CD&V: plusieurs élus locaux ont déjà exprimé leur opposition à la Vivaldi.

Le projet d'accord budgétaire

Selon l'épure sur laquelle se sont entendus les négociateurs cette nuit, le nouveau gouvernement fédéral va investir 3,3 milliards d'euros au cours de la prochaine législature. Sur ce budget, 2,3 milliards d'euros ont été prévus pour la politique sociale et 1 milliard d'euros pour la sécurité, la justice et la défense. Ce milliard d'euros sera également alloué pour les nouveaux investissements : la numérisation de l'administration, notamment dans le domaine de la justice et de la sécurité, et aux chemins de fer.

Répartis sur l'ensemble des budgets, un peu plus de 2 milliards d'euros sont prévus pour la pension minimale à 1500 euros par mois d'ici la fin de la législature. Cette augmentation a été un point important du programme de nombreux partis à l'approche des élections. Dans le secteur des soins de santé, une hausse du budget de 2,5 % est maintenue afin de réduire principalement la facture du patient. En outre, 1,2 milliard d'euros seront investis dans le secteur la santé mentale. Il serait question de créer 4500 emplois dans ce secteur.

L'accord prévoit également, en matière de justice, une application accélérée de la loi pour des faits tels que les émeutes, les vols à l'étalage, la criminalité de rue, etc. L'objectif est l'exécution toutes les sanctions et de recruter 1600 agents supplémentaires par an, en mettant l'accent sur les agents de quartier.

