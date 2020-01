"Beaucoup de francophones éprouvent une forme hypocrite de patriotisme belge", estime l'essayiste de gauche Claude Demelenne. Entretien avec notre consoeur de Knack.

L'impasse politique au niveau fédéral désespère certaines personnes, y compris du côté francophone. Quel est l'intérêt de s'accrocher à cette Belgique ? "Depuis les élections du 26 mai, je n'y crois plus", déclare Claude Demelenne, auteur de plusieurs livres sur le PS. "D'une part, vous avez l'une des régions les plus à gauche et même d'extrême gauche d'Europe, et d'autre part, vous avez l'une des régions les plus à droite et d'extrême droite d'Europe. Bien sûr, les différences politiques entre la Wallonie et la Flandre ont toujours existé, mais l'écart n'a jamais été auss...