Le gouvernement wallon a présenté ce mardi les mesures prises pour faire face aux conséquences des inondations du mois de juillet.

Réunis ce mardi pour une conférence de presse, Elio Di Rupo a présenté les mesures du gouvernement wallon pour faire face aux conséquences des inondations de ce mois de juillet après avoir annoncé un nouveau bilan de 41 décès et 2 personnes disparues.

Alexander De Croo a également pris la parole. "La phase fédérale s'est terminée ce lundi mais cela ne veut pas dire que l'aide fédérale s'arrête là" a expliqué le Premier ministre. La phase de reconstruction nécessite des besoins qui sont différents en créant la possibilité déductible fiscalement de faire des dons plus important que précédemment. "On voit qu'il y a eu beaucoup de solidarité, on va créer un cadre pour le faire." La T-VA réduite pour les maisons détruites et reconstruites pourra être également utilisées dans les conditions actuelles. "Cela va être un effort de longue haleine, reconstruire tout ce qui a été construit ça prendra du temps. Je suis convaincu qu'on en sortira ensemble et le gouvernement fédéral sera en support des gouvernements régionaux. "

Regarder la conférence de presse en direct sur YouTube

Voici les mesures mises en place en Wallonie:

1. La création d'un commissariat spécial à la reconstruction

Le gouvernement wallon a décidé de créer une commission spéciale à la reconstruction pour une durée d'un an prolongeable. Il sera chargé d'assurer la coordination et la gestion des mesures d'urgence et de reconstruction. Il va formuler des propositions en vue d'assurer un plan de reconstruction dans les communes concernées. Il conseillera et assistera le gouvernement.

Le Gouvernement a désigné Catherine Delcourt, Commissaire d'arrondissement de la Province de Liège, et Sylvie Marique, Secrétaire générale du Service Public de Wallonie, comme coordinatrices de ce Commissariat.

2. Aides aux citoyens

Le gouvernement wallon va reconnaitre dès ce mercredi les inondations du 14 au 16 juillet comme calamité naturelle publique. 202 communes sur 262 communes pourront accéder au Fonds des calamités. Les habitants touchés par les inondations de ces communes pourront bénéficier d'une indemnisation financière de la Wallonie, si elles rentrent dans les conditions d'aide.

Les 84 communes de la province de Liège ;

Les 38 communes de la province de Namur ;

Les 44 communes de la province de Luxembourg ;

Les communes suivantes de la province du Brabant wallon : Beauvechain, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Mont-Saint-Guibert, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramilies, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain et Wavre ;

Les communes suivantes de la province de Hainaut : Aiseau-Presles, Beaumont, Charleroi, Châtelet, Chimay, Ecaussinnes, Estinnes, Farciennes, Fleurus, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-Sur-Heure-Nalinnes, Les Bons Villers, Momignies Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Sivry-Rance et Thuin.

L'estimation financière des dégâts est toujours en cours et ne pourra pas être établie avant plusieurs jours ou plusieurs semaines.

50 millions d'euros à disposition des CPAS et des communes impactées en vue de favoriser le relogement des ménages sinistrés. "Le défi du relogement s'annonce gigantesque" a expliqué le ministre Christophe Collignon. "Actuellement nous sommes dans du très provisoire, il va falloir trouver des solutions pour avoir une phase temporaire transitoire en trouvent des logements suffisamment adaptés." La société qui a le plus de disponibilités sans justificatif c'est Logivesdre.

Le gouvenement wallon a également pris des mesures immédiates, 27 millions ont été occtroyés pour reloger des personnes défavorisées. Les communes de Trooz, Limbourg, Peppinter, Theux, Verviers, Esneux-Tiff, Chaudfontaine, Rochefort reçevront directement les plus gros montants, soit une tranche de 2 millions d'euros sans justificatif.

Le gouvernement wallon annonçait il y a quelques jours qu'il dégageait 25 millions à destination des Sociétés de logement de service public afin d'assurer le relogement des locataires sociaux sinistrés suite aux inondations. Une première tranche de 15 millions d'euros a été occtroyée.

A lire sur le sujet > Inondations: la facture des dégâts, forcément colossale

3. Aides pour les pouvoirs locaux

Le Gouvernement mobilise un montant additionnel de 30 millions à destination des communes et provinces sinistrées. Ces montants serviront à financer le support logistique et les moyens matériels et humains pour assurer les interventions d'urgences et les travaux de première nécessité.

Les communes en charge de la gestion des déchets doivent faire face à des quantités astronomiques de déchets à gérer. En quelques jours, note la ministre Céline Tellier, "nous avons produits 3/4 des déchets annuels ménagers." Des surcoûts seront inévitables, et sont notamment liés à la location et la mise à disposition de conteneurs de collecte des déchets et la logistique y afférente. Un marché public a été décidé pour aider à la collecte des déchets et la Région a mobilité des terrains publics et privés pour stocker temporairement les déchets et de dégager les voiries. 5 millions d'euros ont été libérés

Réunis ce mardi pour une conférence de presse, Elio Di Rupo a présenté les mesures du gouvernement wallon pour faire face aux conséquences des inondations de ce mois de juillet après avoir annoncé un nouveau bilan de 41 décès et 2 personnes disparues. Alexander De Croo a également pris la parole. "La phase fédérale s'est terminée ce lundi mais cela ne veut pas dire que l'aide fédérale s'arrête là" a expliqué le Premier ministre. La phase de reconstruction nécessite des besoins qui sont différents en créant la possibilité déductible fiscalement de faire des dons plus important que précédemment. "On voit qu'il y a eu beaucoup de solidarité, on va créer un cadre pour le faire." La T-VA réduite pour les maisons détruites et reconstruites pourra être également utilisées dans les conditions actuelles. "Cela va être un effort de longue haleine, reconstruire tout ce qui a été construit ça prendra du temps. Je suis convaincu qu'on en sortira ensemble et le gouvernement fédéral sera en support des gouvernements régionaux. "Regarder la conférence de presse en direct sur YouTubeVoici les mesures mises en place en Wallonie:Le gouvernement wallon a décidé de créer une commission spéciale à la reconstruction pour une durée d'un an prolongeable. Il sera chargé d'assurer la coordination et la gestion des mesures d'urgence et de reconstruction. Il va formuler des propositions en vue d'assurer un plan de reconstruction dans les communes concernées. Il conseillera et assistera le gouvernement. Le Gouvernement a désigné Catherine Delcourt, Commissaire d'arrondissement de la Province de Liège, et Sylvie Marique, Secrétaire générale du Service Public de Wallonie, comme coordinatrices de ce Commissariat.Le gouvernement wallon va reconnaitre dès ce mercredi les inondations du 14 au 16 juillet comme calamité naturelle publique. 202 communes sur 262 communes pourront accéder au Fonds des calamités. Les habitants touchés par les inondations de ces communes pourront bénéficier d'une indemnisation financière de la Wallonie, si elles rentrent dans les conditions d'aide. L'estimation financière des dégâts est toujours en cours et ne pourra pas être établie avant plusieurs jours ou plusieurs semaines. 50 millions d'euros à disposition des CPAS et des communes impactées en vue de favoriser le relogement des ménages sinistrés. "Le défi du relogement s'annonce gigantesque" a expliqué le ministre Christophe Collignon. "Actuellement nous sommes dans du très provisoire, il va falloir trouver des solutions pour avoir une phase temporaire transitoire en trouvent des logements suffisamment adaptés." La société qui a le plus de disponibilités sans justificatif c'est Logivesdre.Le gouvenement wallon a également pris des mesures immédiates, 27 millions ont été occtroyés pour reloger des personnes défavorisées. Les communes de Trooz, Limbourg, Peppinter, Theux, Verviers, Esneux-Tiff, Chaudfontaine, Rochefort reçevront directement les plus gros montants, soit une tranche de 2 millions d'euros sans justificatif.Le gouvernement wallon annonçait il y a quelques jours qu'il dégageait 25 millions à destination des Sociétés de logement de service public afin d'assurer le relogement des locataires sociaux sinistrés suite aux inondations. Une première tranche de 15 millions d'euros a été occtroyée.Le Gouvernement mobilise un montant additionnel de 30 millions à destination des communes et provinces sinistrées. Ces montants serviront à financer le support logistique et les moyens matériels et humains pour assurer les interventions d'urgences et les travaux de première nécessité. Les communes en charge de la gestion des déchets doivent faire face à des quantités astronomiques de déchets à gérer. En quelques jours, note la ministre Céline Tellier, "nous avons produits 3/4 des déchets annuels ménagers." Des surcoûts seront inévitables, et sont notamment liés à la location et la mise à disposition de conteneurs de collecte des déchets et la logistique y afférente. Un marché public a été décidé pour aider à la collecte des déchets et la Région a mobilité des terrains publics et privés pour stocker temporairement les déchets et de dégager les voiries. 5 millions d'euros ont été libérés