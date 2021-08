Le "comité de pilotage" chargé de plancher sur une refonte totale du plateau bruxellois à l'horizon 2030 se rend à Berlin pour alimenter sa réflexion.

Emblème de Berlin, la porte de Brandebourg est un symbole fort de l'histoire de l'Allemagne. Un "modèle" pour le Cinquantenaire et ses arcades? Il nous revient que le "comité de pilotage" chargé de plancher sur une refonte totale du plateau bruxellois à l'horizon 2030 se rend à Berlin pour alimenter sa réflexion. Dirigé par Paul Dujardin, ex-directeur général de Bozar, ce comité doit remettre une note d'orientation au gouvernement au début de l'automne. Parmi les idées lancées pour faire du site un grand pôle culturel et touristique, il y aurait, nous dit-on, des projets de fusion, d'extension ou de déménagement de musées, de réorganisation des collections et d'intégration du Cinquantenaire dans le quartier européen.