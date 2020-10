Le Vif a répertorié pour vous les livres à lire absolument pour mieux comprendre les élections américaines.

1. L'Amérique de Trump

Chez Trump, 245 jours et 28000 miles dans cette Amérique que les médias ignorent, par Alexandre Mendel, L'Artilleur, 328p. Le journaliste Alexandre Mendel connaît bien l'électorat de Donald Trump. Pendant neuf mois il est parti à sa rencontre pour le comprendre. Il en a tiré un livre instructif et inquiétant. "Sa base électorale est toujours fidèle à Donald Trump, assure-t-il. Elle lui excuse tous les revers, les écarts de langage, la mauvaise gestion de la Covid-19. Elle ira faire la queue devant les bureaux de vote. Mais, évaluée à 37% du corps électoral, elle ne lui suffira pas. J'observeune démobilisation des indépendants et des modérés qui, en 2016, s'étaient pincé le nez en allant voter Trump par dépit, pour éviter qu'Hillary Clinton accède à la Maison-Blanche, ou parce qu'ils étaient mobilisés sur certaines questions de société, le port d'armes, l'avortement... Ceux-là sont démobilisés.Au mieux pour Trump, ils n'iront pas voter. Au pire, ils voteront Biden."> En lire plus sur ce qu'Alexandre Mendel a analyséJoe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump, par Sonia Dridi, éd. Du Rocher, 224p. Toute sa vie est faite de hauts et de bas, de tragédies et de réussites. Cette existence romanesque et les côtés obscurs du candidat démocrate, Sonia Dridi les a découverts en rencontrant son entourage et ses amis d'enfance. Quand Sonia Dridi, ex-correspondante de France 24 au Caire, arrive aux Etats-Unis, en juin 2015, Joe Biden est encore le vice- président populaire de Barack Obama, avec qui il affiche une grande complicité. Il est l'homme des dossiers internationaux, une figure expérimentée et sympathique. Mais depuis, il a vieilli, maigri, il manque d'énergie et ses discours sont ennuyeux. Donald Trump se fait un plaisir de le surnommer "Sleepy Joe", "Joe l'endormi". Lorsqu'on lui a proposé d'écrire un livre sur Biden, la correspondante à Washington a donc beaucoup hésité. Le candidat démocrate à la présidentielle de novembre 2020 lui semblait peu attrayant, sans relief, un papyhas been. Et puis, en discutant avec ses conseillers politiques, ses soutiens et ses amis d'enfance, elle adécouvert une vie romanesquequi l'a fascinée.> Relire son interview Génération Ocasion-Cortez. Les nouveaux activites américains, par Mathieu Magnaudeix, La Découverte, 288 p. Journaliste au site d'information Médiapart et auteur deGénération Ocasio-Cortez(2), Mathieu Magnaudeix, depuis son poste de correspondant aux Etats-Unis, a étudié les nouveaux activistes de la gauche américaine, experts enorganizing(du soutien à la mobilisation de citoyens afin de trouver des solutions à leurs problèmes) et supporters privilégiés de Bernie Sanders. Il expose en quoi leur rôle pourrait être déterminant dans la victoire ou la défaite de Joe Biden.> Relire son entretien Des démocrates en Amérique. L'heure des choix face à Trump, par Célia Belin, Fayard-Fondation Jean Jaurès, 288p.DansDes démocrates en Amérique(1), Célia Belin, docteure en science politique à l'université Panthéon-Assas à Paris et chercheuse à la Brookings Institution à Washington, relève que "la base militante du Parti démocrate a considérablement dérivé vers la gauche, évolution perceptible depuis 2016 à travers le phénomène Sanders, et qui s'est accélérée sous la présidence de Trump: une majorité des électeurs démocrates se considèrent désormais commeliberals, c'est-à-dire de gauche, alors que le nombre de ceux qui se disent modérés ou conservateurs ne cesse de diminuer". Les dirigeants du parti n'ont cependant qu'une préoccupation en tête :déterminer la stratégie la plus efficace permettant de battre Donald Trump.> Relire notre analyseIl y a eu beaucoup de littérature révélatrice sur Donald Trump, mais aucun livre n'a soulevé autant de controverse que celui de Mary Lea Trump, la seule nièce du président américain. Mary Trump (55 ans), docteure en psychologie, connaît le président depuis son enfance. Son père, Fred Trump Jr, le frère aîné de Donald Trump, est mort en 1981. Dans son livre Too Much and Never Enough, Mary Trump décrit comment Donald Trump a appris à mentir et à tricher dès son plus jeune âge. Des millions d'exemplaires ont été vendus à travers le monde.> Relire son entretien