C'est ce qu'a affirmé la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale, ce vendredi matin, sur LN24.

Christie Morreale était l'invitée de LN24 ce vendredi matin. Sur le plateau de nos confrères, elle a affirmé que "en principe" toutes les convocations pour la vaccination des personnes de plus de 18 ans auront été envoyées en début de semaine prochaine en Wallonie.Au total, plus de 2,5 millions d'invitations auront ainsi été envoyées à la population du sud du pays pour qu'elle puisse se faire vacciner contre le Covid-19. En mai, plus de 850.000 personnes ont été vaccinées en Wallonie. Un rythme qui devrait encore s'accélérer en juin, où le million de vaccinations devrait être atteint, selon le cabinet de la ministre Morreale."On vaccine à tour de bras, a expliqué la ministre. On a 85% des personnes de personnes plus de 65 ans qui sont vaccinées. Plus de 80% de personnes qui ont des problèmes de santé, qui ont des comorbidités qui seront vaccinées d'ici le 9 juin. Ce sont des objectifs qui sont remplis et qui permettent d'ailleurs de déconfiner.""On va commencer la population 40-30-20 dans les prochains jours, a confirmé la ministre. Puis qu'en principe tout le monde va recevoir sa convocation en Wallonie d'ici la semaine prochaine. Cela devrait permettre à chacun de programmer dans les deux, trois prochaines semaines son rendez-vous dans un centre de vaccination. Cela veut dire que l'on doit envoyer plus de 2,5 millions d'invitations mais on sait que l'on vaccine entre 260.000 et 300.000 personnes par semaine grâce aux livraisons qu'on a en plus. On ne vaccine presque plus qu'avec Pfizer et Moderna en Wallonie. L'AstraZeneca est utilisé principalement pour les deuxièmes doses de personnes qui ont déjà eu une première dose de ce vaccin."