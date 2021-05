Jurgen C., le militaire lourdement armé qui a proféré des menaces à l'encontre du virologue Marc Van Ranst, travaillait à la Défense alors qu'il était dans la ligne de mire des services belges de renseignement. À l'heure actuelle, il est toujours activement recherché.

Dans une lettre qu'il a laissée avant sa cavale, Jurgen C "menace d'attentat les structures de l'État et plusieurs personnes", a indiqué Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral. Selon le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld), l'homme représente "une menace aiguë". Âgé de 46 ans, le militaire originaire de Dilsem-Stokkem préparait les soldats pour les missions à l'étranger, une fonction d'instructeur qui ne l'amenait toutefois pas à former de jeunes recrues. L'homme figurait sur la liste des terroristes de l'Ocam, l'organisme chargé de l'analyse de la menace terroriste, en raison de ses sympathies d'extrême droite. Il était également suivi par le Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS). Ces éléments suscitent des questions sur sa présence dans l'armée belge. La Défense ne souhaite pas s'exprimer sur le fond de l'affaire tant que l'enquête n'aura pas abouti, mais souligne qu'avoir des idées d'extrême droite n'est pas un crime, même si "d'un point de vue éthique ces valeurs sont incompatibles avec les valeurs de la Défense"."Figurer sur cette liste n'est pas forcément un drame. Appartenir à une certaine organisation ou avoir une certaine conviction n'est pas punissable a priori. Vous pouvez adhérer à une idéologie d'extrême droite, mais ce n'est que lorsque vous commettez des infractions pénales ou que vous compromettez le nom et la réputation de l'armée en faisant certaines déclarations que vous vous exposez à des poursuites en vertu du droit militaire ou du droit pénal", déclare également Yves Huwart du syndicat militaire ACMP au quotidien De Morgen.Une trentaine de militaires soupçonnés de sympathie avec l'extrême droiteUne trentaine de militaires soupçonnés de sympathie avec l'extrême droite sont suivis de près par le service de renseignement de l'armée, a récemment indiqué le chef de ce service, le général-major Philippe Boucké. Le 20 avril dernier, la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS), avait toutefois relativisé ce chiffre."Il faut interpréter prudemment le chiffre de trente militaires en lien avec l'extrémisme de droite, car il inclut les personnes pour lesquelles l'enquête pourrait conclure à l'absence de formes d'extrémisme", avait-elle répondu aux députés Guillaume Defossé (Ecol) et Kris Verduyckt (Vooruit). Contraires aux valeurs de l'armée, le racisme et la xénophobie sont une infraction pénale et ne sont pas admis pour un militaire. Les sanctions dépendent de multiples facteurs. L'autorité peut sanctionner le militaire par une mesure statutaire pouvant aller jusqu'au licenciement, avait ajouté la ministre. Elle avait précisé qu'outre la vérification de sécurité prescrite par la loi, les nouvelles recrues sont également soumises à un examen de conformité aux normes et valeurs de l'armée. L'enquête du département d'état-major renseignement et sécurité (le SGRS), un extrait du casier judiciaire, un CV standardisé, les tests de personnalité et l'entretien de sélection peuvent révéler des éléments indésirables. Dans ce cas, le candidat est exclu de la procédure de sélection, avait souligné Ludivine Dedonder. Un de ses prédécesseurs à la Défense, André Flahaut (PS), a toutefois déploré que le screening ne se produise 'qu'à l'entrée" et plus par la suite. Il n'y a pas de screening pour le personnel civil de la Défense, a-t-il déploré auprès de l'agence Belga. Un élu VB en uniforme à la Boum 2Ce mercredi, le député Ecolo Guillaume Defossé exprime d'ailleurs son inquiétude au sujet de "la présence de l'extrême-droite au sein de nos troupes". Il compte interroger la ministre de la Défense sur la présence d'un ex-militaire en uniforme élu du VB à la Boum 2. Ce dernier était venu "protéger l'Etat de droit". "J'ai juré de protéger l'état de droit. Je suis ici pour protester contre toutes ces mesures anticonstitutionnelles", avait déclaré l'ancien caporal-chef au quotidien Het Nieuwsblad.Avec Belga