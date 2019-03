Charles Michel prône la stabilité via le MR, contre le "cocktail national-socialiste" du séparatisme et de la gauche

Le Premier ministre sortant et président du MR Charles Michel a mis dimanche en exergue le bilan réformateur dans les gouvernements fédéral et wallon, qui trouve une continuité dans un programme invitant à poursuivre le travail au service d'un "pays stable, prospère et innovant". À cela, il a opposé le risque d'un "cocktail national-socialiste", alliance du "séparatisme" et de "l'ultrasocialisme", qui serait un "Brexit en pire"