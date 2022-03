C'est peu dire que Charles Kaisin aime toucher à tout, même si le design et l'architecture restent ses sphères d'(hyper)activité préférées. Est-ce que créer, c'est forcément douter? Le Belge répond par la nuance. Entre deux projets.

Il a conçu un riad à Marrakech, imaginé des "dîners surréalistes", moulé des chocolats pour Marcolini, dessiné un sac pour Delvaux, illuminé les Galeries royales bruxelloises de ses célèbres origamis. Dort-il parfois? Le doute est permis. Est-ce qu'il vous arrive souvent de douter? De douter, non. Mais je me pose énormément de questions, et puis, quand je mets la machine en route, je ne doute plus de rien, je fonce. L' important pour moi, c'est de comprendre l'enjeu, les règles à suivre et la meilleure trajectoire pour atteindre le but. J'ai besoin d'analyser les choses avec précision. La pandémie fut-elle une longue période de doute pour vous? Heureusement, j'ai une nature très positive. On vit une époque déroutante, c'est sûr. Et avec le début du conflit en Ukraine, on a tous été plongés dans un nouvel état d'incertitude. J'essaie de combattre ça de la même manière que j'essaie de lutter contre mes autres doutes: je me dis à chaque fois "que puis-je mettre en place pour apaiser cela?". Durant le Covid, ma réponse fut le projet Origami for Life, qui a permis de récolter des fonds pour l'hôpital Erasme. Pour la guerre, c'est plus compliqué, mais je ne peux pas me contenter de poster une photo sur Instagram, j'ai besoin d'une réponse moins passive. Mon objectif est toujours le même: que ma faiblesse devienne une force. Et rapidement, au contraire des gens qui semblent avoir tout le temps de réfléchir au sens de leur vie. Durant votre parcours, a-t-on souvent douté de vous? J'ai eu la chance d'avoir des parents qui n'ont jamais douté de moi. Ça a été mon moteur, vraiment. Aujourd'hui, ce sont mes amis qui ont pris le relais: je ne m'entoure que de gens stimulants, avec qui j'entretiens des liens quasi familiaux. Avec l'âge, je pense que je doute moins. Par contre, je réfléchis beaucoup plus sur le sens de mes choix.