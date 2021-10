Mathieu Michel veut, grâce à un portefeuille numérique, faciliter la vie des Belges dans les relations qu'ils entretiennent avec les administrations publiques.

50 millions d'euros

D'ici 2023, chaque Belge devrait disposer d'un "portefeuille numérique" facile à utiliser. La carte d'identité et le permis de conduire, entre autres, y seront stockés, afin que vous puissiez également vous identifier via votre smartphone. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le secrétaire d'État à la Digitalisation Mathieu Michel (MR) dans Het Belang van Limburg, la Gazet van Antwerpen, La Libre Belgique et La Dernière Heure. Avec le projet Smart Nation, Mathieu Michel veut relier toutes les données des différents gouvernements. Il s'agira d'une application, disponible sur smartphone. Vous devriez ainsi disposer d'un "portefeuille numérique" contenant tous vos documents officiels, tels que votre carte d'identité et votre permis de conduire, mais aussi votre certificat de mariage ou votre visa. En outre, le portefeuille devrait contenir une boîte aux lettres électronique améliorée grâce à laquelle les gouvernements pourront communiquer des informations de manière plus uniforme. Cela permettrait d'avoir un portail électronique où vous pouvez demander des documents et des permis.Un budget de 50 millions d'euros a été prévu pour ce projet. Soixante-dix employés doivent assurer la liaison entre tous les gouvernements et administrations. "Aujourd'hui, il existe 1 200 sites web fédéraux, et le gouvernement fédéral dépense un milliard d'euros par an pour sa politique numérique", explique Michel. "En introduisant plus d'uniformité et en éliminant les chevauchements, nous devrions être en mesure de réduire considérablement ce coût."