Certaines petites lignes ferroviaires wallonnes sont-elles menacées?

De petites lignes ferroviaires wallonnes devront fermer et les investissements dans le port d'Anvers seront mis en péril si Infrabel ne reçoit pas de toute urgence une dotation supplémentaire, met en garde l'entreprise dans une note interne que L'Echo et De Tijd ont consultée et dont ils font état samedi.