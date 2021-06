Le centre de vaccination du Heysel offre la possibilité de venir se faire vacciner sans rendez-vous ces samedi et dimanche de 9h00 à 15h00, annonce vendredi soir dans un communiqué la Commission communautaire commune (Cocom), qui gère la vaccination dans la capitale.

"Tous.tes les Bruxellois.es âgé.e.s de 16 ans et plus peuvent se faire vacciner ce week-end au centre de vaccination du Heysel avec (ligne rapide) ou sans rendez-vous (ligne lente)", indique la Cocom, qui recommande tout de même de prendre un rendez-vous à l'avance pour "éviter les files d'attente et pour être sûr.e de recevoir votre vaccin". Le rendez-vous peut être pris via le site www.bru-vax.brussels.

Les Bruxellois de 16 ou 17 ans recevront la 1ère dose du vaccin Pfizer et la deuxième dose le mois suivant. Ceux de 18 ans et plus pourront choisir entre le vaccin unidose Johnson & Johnson et le vaccin Pfizer. Un consentement éclairé par écrit doit toutefois être donné pour les personnes de mois de 41 ans qui choisissent le sérum de J&J.

