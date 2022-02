En raison de la tempête et des fortes rafales de vent qui l'ont accompagnée, l'électricité n'a, par moments, rien coûté en Belgique ce dimanche. Au total, le prix a été négatif pendant neuf heures, atteignant même, à un moment donné, -30 euros par mégawattheure.

C'est la combinaison d'une offre élevée, les éoliennes sur terre et en mer tournant à plein régime, et d'une demande faible pendant ces heures de la nuit qui a poussé le prix en dessous de zéro.

Le prix de l'électricité sur le marché de gros est de plus en plus souvent négatif, généralement lorsqu'une énorme quantité d'énergie est produite et ne peut être arrêtée, par exemple en cas de fort vent ou de soleil. À cela s'ajoute en outre la disponibilité de nombreuses centrales nucléaires en Belgique.

C'est cependant un phénomène temporaire. Ces derniers mois, le prix de l'électricité a atteint des sommets sans précédent en raison de la hausse des prix du gaz naturel et des émissions de CO2, conjuguée à une reprise de la demande après la crise du coronavirus et à une offre restreinte. Le prix de la livraison d'électricité a d'ailleurs de nouveau augmenté lundi pour atteindre une moyenne de 188 euros par mégawattheure.

En Allemagne aussi, le prix de l'électricité a fortement baissé en raison de la force du vent. Là-bas, il a cependant toujours fallu payer l'électricité. Le prix minimum a atteint 0,12 euros par mégawattheure tôt dimanche matin.

La semaine dernière, la tempête Corrie avait également eu une forte influence sur la production d'énergie éolienne, qui avait alors déjà considérablement augmenté en raison du vent fort.

