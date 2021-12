Le nombre moyen de contaminations quotidiennes au coronavirus en Belgique a encore fortement reculé pour descendre en dessous des 13.000 contaminations par jour.

Le nombre moyen de contaminations quotidiennes au coronavirus en Belgique a encore fortement reculé, selon les dernières données de l'Institut de santé publique Sciensano. Du 5 au 11 décembre, la moyenne des nouveaux cas était ainsi de 12.963 par jour, un recul de 23% par rapport à la semaine précédente.

Sur la même période, 90.100 tests ont été effectués par jour en moyenne, pour un taux de positivité de 16,1%.

A l'hôpital aussi

Le nombre d'admissions à l'hôpital poursuit lui aussi sa baisse, pour une moyenne de 263,3 par jour (-10%) entre le 8 et le 14 décembre.

Selon les derniers chiffres, 3.258 personnes étaient hospitalisées en raison du Covid-19 mardi, soit une baisse de 8%. Parmi elles, 815 se trouvaient en soins intensifs.

Dans votre commune

Dix-huit communes enregistrent encore plus de 3.000 cas de Covid pour 100.000 habitants. En tête: Lichtervelde, Burdinne et Beauvechain. Cela signifie que, dans ces communes, plus de 3% de la population ont été infectés au cours des 14 derniers jours.

