Canon flamand : "Chez un certain nombre d'allochtones, la volonté de s'intégrer est trop faible"

Walter Pauli Walter Pauli est journaliste au Knack.

Le député flamand Marius Meremans (N-VA) n'est pas très connu, mais en tant que vice-président de la commission de la jeunesse, des sports et des médias, il le sera certainement. Il a contribué à la création d'un canon flamand et d'un musée d'histoire flamande, et à la révision de la coopération avec la VRT. Entretien avec notre confrère de Knack.

Marius Meremans © Hatim Kaghat

Au parlement, Meremans est la voix de la N-VA dans le domaine culturel. Ce n'est pas une tâche facile. Les membres du parti qui s'occupent de questions économiques sont en contact permanent avec les employeurs flamands. Dans ce contexte, la sympathie pour un parti nationaliste flamand est beaucoup plus grande que dans les milieux culturels progressistes de gauche.

...

