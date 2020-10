Le Comité de concertation, qui regroupe fédéral et entités fédérées, a donné une conférence de presse ce mardi. Voici les nouvelles mesures annoncées, d'application dès vendredi, pour lesquelles 4 est le chiffre d'or.

Le Comité de concertation, qui regroupe le fédéral et les entités fédérées, est réuni depuis 14h ce mardi et a donné une conférence de presse à 17h30.

Voici les nouvelles mesures annoncées par le Premier ministre Alexander De Croo et le nouveau ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, d'application dès ce vendredi et pour un mois:

Les contacts rapprochés seront limités à maximum trois personnes ;

Maximum quatre personnes invitées ensemble à la maison, sous un même toit, même pour un couple. Les distances de sécurité restent d'application;

Les cafés sont des catalyseurs de contaminations. A une table, à l'intérieur ou à l'extérieur, maximum 4 personnes, sauf s'il s'agit d'un ménage de plus de 4 personnes;

Pour les événements qui ne sont pas organisés (tout ce qui n'est pas culture, sport, etc.), maximum 4 personnes;

Fermeture des bars, cafés, buvettes à partir de 23 heures sur tout le territoire;

Rien ne change pour les restaurants;

Le télétravail est fortement recommandé. Autant que possible dès que c'est possible. Plusieurs jours par semaine.

La situation du coronavirus dans notre pays est grave et préoccupante. La propagation du virus s'accélère. Nous devons la stopper.



Pour cette raison, nous devons limiter nos contacts.



Faites-le par civisme mais surtout par souci des plus vulnérables d'entre nous. — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) October 6, 2020

Alexander De Croo a par ailleurs confirmé la nomination de Pedro Facon comme "commissaire corona". Lire ici son portrait.

Le Comité de concertation a aussi désigné un commissaire Covid-19.



Sa mission : coordonner et gérer la coopération entre les différents niveaux de pouvoirs et l'ensemble des services concernés. Il poursuivra aussi l'élaboration du baromètre avec son adjointe. — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) October 6, 2020

Revoir la conférence de presse:

