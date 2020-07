Les questions sur notre bulle sociale ont repris depuis la mise en place d'une série de nouvelles mesures par le Conseil national de sécurité. On fait le point.

La vie sociale est à nouveau fortement réduite puisque limitée à une bulle sociale de cinq personnes. Les enfants de moins de 12 ans n'interviennent pas dans les calculs des bulles.

Rappelons ce qu'est une bulle sociale: c'est le groupe de personnes avec lequel vous pouvez avoir des contacts étroits. Avec eux, vous ne devez pas toujours respecter les règles de sécurité, par exemple garder une distance d'un mètre et demi ou porter un masque. Jusqu'à présent, il s'agissait de quinze contacts par personne et par semaine. Cet arrangement a suscité une grande inquiétude chez les experts et les scientifiques, car les contacts d'une famille d'environ trois enfants pouvaient rapidement se chiffrer à plusieurs centaines de personnes par mois. A partir de mercredi cette bulle va donc se voir réduite de façon drastique. Soit, concrètement, chaque famille/foyer est autorisée à choisir cinq autres personnes (les mêmes pour toute la famille, les moins de douze ans ne sont pas comptés) avec lesquelles elle forme une bulle de contact.

Pour que ce soit plus clair, prenons quelques exemples :

Deux familles avec chacune trois enfants de moins de douze ans, elles sont dix au total, mais avec seulement quatre adultes, c'est donc autorisé.

Une personne seule peut former une bulle avec cinq autres adultes (soit un groupe de six personnes au total).

Plus problématique : deux familles avec chacun quatre enfants adolescents ne peuvent former une bulle puisque plus de cinq personnes sont incluses dans la bulle.

Que peut-on faire avec sa bulle ?

Votre bulle peut venir chez vous, partager avec vous une table au restaurant ou encore partir avec vous en vacances.

Voir d'autres personnes que sa bulle est-ce encore possible ?

Oui, mais à maximum dix personnes (les moins de 12 ans ne comptent pas) et en respectant scrupuleusement les règles de distanciations sociales. Par exemple vous pouvez rejoindre quelqu'un dans un café ou au parc, mais en vous tenant à distance et avec un masque.

Du coup si on respecte la distanciation sociale peut-on se voir à dix au restaurant par exemple ?

Là, cela se complique, car il n'existe pas une seule réponse.

Si l'on en croit la ministre de la Santé Maggie De Block (Open VLD), c'est le cas. "En dehors de votre bulle, vous n'êtes pas complètement coupé du monde extérieur", a-t-elle ainsi déclaré. Vous êtes toujours autorisé à voir d'autres personnes. Vous pouvez prendre une bière avec des amis avec qui vous allez faire du vélo. Mais jamais avec plus de dix et en respectant les règles de sécurité."

Sa réponse serait donc plutôt oui si on porte un masque et qu'on maintient le mètre et demi de distance.

Du côté du cabinet Wilmès, on nuance fortement: "Avec les dix qui ne sont pas dans votre bulle, vous devez garder vos distances à tout moment et mettre un masque buccal. On ne peut pas aller dans un restaurant dans de telles conditions".

La réponse serait donc plutôt non si on va au restaurant ou au café.

Un avis partagé par le virologue Marc Van Ranst (KU Leuven) : "Aller au restaurant est quelque chose que l'on ne fait qu'avec sa bulle de cinq. En fait, cinq est le seul chiffre dont vous devez vous souvenir", a-t-il déclaré sur Radio 1. Tout le reste complique les choses."

Autres exemples concrets >>> Tennis, golf, course à pied ou vélo permettent de respecter la distance de 1 m 50 , le contact n'est pas considéré comme "rapproché" et donc vos partenaires de sport ne doivent pas faire partie de votre bulle de 5. Mais ici, comme dans toute activité de groupe, le nombre maximal de participants est plafonné à 10. Pour les sports de contact, la règle doit encore être précisée. >>> Mariage : Pour les cérémonies religieuses, les règles sont identiques à celles des événements en intérieur. La limite est donc plafonnée à 100 invités, masqués et à distance. Et il n'y a pas de fête de plus 10 personnes. Et c'est un repas avec maximum 5 personnes de plus de 12 ans. >>> Anniversaire d'enfant : Une fête de famille avec tous les oncles et tantes, c'est non. Par contre un goûter avec des camarades de moins de 12 ans mais sans les parents est possible. >>> Vacances en groupe : la location à plusieurs familles d'un gîte, par exemple, tombe à l'eau. Les vacances ce n'est qu'avec la bulle de cinq personnes. >>> Partir à l'étranger : S'il n'y a pas de restriction sur le fait de partir, il est fortement conseillé que la "bulle de voyage" reste inchangée au retour au pays, tout comme le fait de respecter cette règle sur votre lieu de villégiature.

Qu'en est-il des camps scouts et les stages ?

Les règles d'organisation des camps d'été et des activités pour les jeunes restent inchangées. Les camps et les activités doivent être divisés en "bulles" de cinquante personnes au maximum, à l'intérieur desquelles les règles de distance doivent être respectées de manière moins stricte.

Ci-dessous toutes les mesures en un graphique :

