Les avions continuaient à partir sans bagages ou avec seulement une partie de ceux-ci à Brussels Airport samedi aux environs de 15h00, a indiqué la porte-parole de l'aéroport, Nathalie Pierard. Actuellement, 60 vols depuis ce matin sont partis sans bagages.

Malgré la résolution du problème, des avions continuent à décoller sans tous les bagages à bord car l'aéroport ne parvient pas à gérer le surplus provoqué par la panne.

"Un volume exceptionnel (de bagages) doit être traité en même temps. Actuellement, 60 vols depuis ce matin sont partis sans bagages ou avec seulement une partie de ceux-ci. Nous mettons tout en oeuvre pour trier les bagages et les envoyer le plus rapidement possible vers les différentes destinations", a indiqué la porte-parole de Brussels Airport.

Ce samedi matin vers 6h, à l'entame d'une journée de grosse affluence, la sangle d'une valise s'est détachée et a bloqué le système de bagages de Brussels Airport en l'endommageant. Trois heures de réparation ont été nécessaires.

© Belga

Impact très important pour Brussels Airlines, aucun pour les voyageurs de TUI

Les problèmes du système de bagages de Brussels Airport ont eu un important impact pour Brussels Airlines. Les vols courts et moyen-courriers sont partis sans bagages à leur bord. Les vols long-courriers ont pu en embarquer seulement une partie, a indiqué samedi la porte-parole de la compagnie aérienne, Wencke Lemmes. Les vols de TUI ont eux pu partir avec les bagages de tous leurs passagers. Le tour-opérateur a réquisitionné du personnel supplémentaire pour assurer le traitement des valises.

Brussels Airlines n'a pas pu préciser le nombre de voyageurs concernés, mais assure que la compagnie fait le maximum afin de restituer les bagages bloqués à Bruxelles. Les passagers sont tenus informés de la situation de leur valise par SMS et par mail.

© Belga

"Nous nous excusons auprès de nos clients pour la gêne occasionnée et espérons qu'ils seront compréhensifs. C'est un cas de force majeure, le problème vient de l'aéroport", a déclaré Mme Lemmes. Cela signifie que les passagers de la compagnie ne peuvent pas compter sur une compensation.

Chez le tour-opérateur TUI, tous les vols sont partis samedi avec les bagages à leur bord. Une porte-parole de TUI a expliqué que le voyagiste possède une licence lui permettant d'utiliser son propre personnel au sol.

"Nous avons convoqué 15 personnes supplémentaires pour le tri et le chargement des bagages. Au total, 25 personnes se sont occupées des bagages. Ce qui fait que tout les passagers peuvent partir avec leurs valises et qu'il n'y a pas de retard important", selon elle.

Au cas où certains passagers de TUI n'auraient pas pu embarquer leurs bagages, ils pourront compter sur une indemnité de 60 euros par jour.