Pourtant le service de médiation compte plus de néerlandophones que de francophones.

La députée Katleen Bury (VB) déplore que la page Twitter en néerlandais du service de médiation de Brussels Airport soit "plus limitée, moins informative" que celle en français.

Alors que plus de 80% des plaintes lui sont adressées en français, le service de médiation compte, depuis 2018, deux tiers de néerlandophones pour un tiers de francophones. Or, il y a 579 abonnés francophones pour 126 néerlandophones à la page Twitter de ce service. Rien d'étonnant, dès lors, à ce que les interactions soient plus étoffées en langue française...

A lire sur le sujet > Le néerlandais, seule langue officielle à Brussels Airport?

La députée Katleen Bury (VB) déplore que la page Twitter en néerlandais du service de médiation de Brussels Airport soit "plus limitée, moins informative" que celle en français. Alors que plus de 80% des plaintes lui sont adressées en français, le service de médiation compte, depuis 2018, deux tiers de néerlandophones pour un tiers de francophones. Or, il y a 579 abonnés francophones pour 126 néerlandophones à la page Twitter de ce service. Rien d'étonnant, dès lors, à ce que les interactions soient plus étoffées en langue française...