"Bla, bla, bla": la phrase de l'année ? Votez !

Choquante, interpellante, inspirante... Quelle a été la phrase de l'année ? Votez pour celle qui vous a le plus marqué, jusqu'au 23 décembre prochain. Et repassez en revue, par la même occasion, l'actualité de l'année écoulée. Qui n'aura pas été faite que de covid... mais aussi d'environnement. En paroles plus qu'en actes, comme l'a dénoncé Greta Thunberg.

