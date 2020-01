A la demande du parquet de Flandre occidentale, la police fédérale a ouvert une enquête sur des propos racistes sur les réseaux sociaux apparus à la suite du naufrage d'un bateau de migrants à La Panne.

Une recherche avait été lancée mardi matin au large de la côte de La Panne à la recherche de migrants qui se sont retrouvés en mer après le naufrage d'un bateau.

De nombreuses déclarations et messages racistes sont très vite apparus sur les réseaux sociaux. "Nous avons ensuite contacté la police fédérale et sa section internet en lui demandant d'ouvrir une enquête sur les violations de la loi antiracisme", explique Johan Lescrauwaet du parquet d'Ypres. "C'est un signal important pour montrer que cela ne sera pas toléré."

Le service fédéral spécialisé vérifiera si certaines personnes incitent à la haine dans leur message. En cas d'infractions pénales, la police établira un PV. "Si nous décidons de poursuivre ces personnes, elles risquent un emprisonnement d'un mois à un an et une amende pouvant aller jusqu'à 8.000 euros. Cela s'est déjà produit dans le passé avec des messages en ligne concernant le négationnisme", met en garde Johan Lescrauwaet.

