Le président de la N-VA n'a pas été avare en changements d'avis, ces derniers jours.

Mardi 10 Mars

Il ne faut pas annuler ni interdire les rassemblements: "Ik wou ook een signal geven met dat corona-veraal : kom nog gewoon buiten. Doe normaal, he !" (Je voulais donner un signal avec cette histoire de corona: sortez tout simplement. Agissez normalement!)

Mercredi 11 mars

Il faut annuler et interdire les rassemblements : "Le gouvernement fédéral doit déclencher le plan catastrophe"

Samedi 14 mars

Il faut un gouvernement d'urgence: "De bestuurspartijen moeten daar nu hun focus op leggen en de handen in elkaar slaan." (Les partis au pouvoir doivent se focaliser là-dessus et agir de concert)

Lundi 16 mars, matin

Le gouvernement d'union nationale? Beaucoup de bruit pour pas grand-chose: "Als je volmacht heb je volmacht moet niet elke week om de koffie komen". (Si vous avez les pleins pouvoirs, vous ne devez pas aller prendre le café chaque semaine)

Lundi 16 mars, midi

Il faut un couvre-feu au niveau fédéral: "Ik zou de federale overheid willen oproepen een uitgaansverbod voor de nacht af te kondigen, bijvoorbeeld vanaf 22 uur voor alle niet-essentiële verplaatsingen. Daarnaast een samenscholingsverbod voor overdag, niet meer dan tien mensen samen" (Je voudrais demander au gouvernement fédéral de décréter un couvre-feu à partir de 22 heures pour tous les déplacements non essentiels. En plus de cela, une interdiction de rassemblement de plus de dix personnes).

