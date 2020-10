Le président de la N-VA et bourgmestre d'Anvers Bart De Wever a déploré la fermeture des restaurants décidée par le Comité de concertation. "Je ne remets pas en question la fermeture des cafés et des salles de fête, mais je ne crois pas que le secteur des restaurants soit responsable de ces infections", a-t-il déclaré à la VRT.

Face à la seconde vague de covid et au nombre croissant d'hospitalisations en Belgique, le Comité de concertation a décidé vendredi de fermer les bars, les cafés et les restaurants durant quatre semaines. Une décision qui a suscité beaucoup d'incompréhension, y compris parmi les politiques.

" Je ne remets pas en question la fermeture des cafés et des salles de fête, mais les restaurants, personnellement, je n'y crois pas. Je suis en contact avec beaucoup de restaurateurs. Je sens que l'indignation est grande et que les gens se posent la question légitime : pourquoi avons-nous fait tous ces investissements et tous ces efforts ? Juste au moment où nous recommençons à fonctionner, on nous abandonne, alors que personne ne peut prouver que nous sommes un foyer d'infection. Je n'y crois pas non plus, je vais parfois au restaurant et je vois à quel point ils font attention", a déclaré Bart De Wever à nos confrères de la VRT.

Interrogé sur Radio 1, le ministre-président flamand Jan Jambon a évoqué "la décision la plus difficile de sa carrière". Zuhal Demir, ministre flamande du Tourisme (N-VA), a quant à elle évoqué un "uppercut" pour le tourisme et l'horeca flamands. "L'horeca est une cible un peu facile et je le regrette", avait également déclaré le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME David Clarinval (MR) à l'issue du Comité de Concertation.

Een nieuwe uppercut voor onze Vlaamse toeristische sector en horeca. Ik krijg dit niet uitgelegd. — Zuhal Demir (@Zu_Demir) October 16, 2020

