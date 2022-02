La Commission européenne ne citera pas la Belgique devant la Cour de Justice de l'Union européenne, à la suite des derniers développements dans le dossier de conflits d'intérêts à l'Autorité de Protection des Données, a-t-elle confirmé à Belga.

"Sur la base des informations que nous avons reçues, nous ne saisirons pas la Cour de Justice de l'Union européenne à l'encontre de la Belgique. Nous continuerons à surveiller la situation en Belgique et à discuter avec les autorités belges", a indiqué un porte-parole de l'exécutif européen.

Cette annonce intervient à la suite de la démission de Frank Robben de son poste de membre externe du centre de connaissances de l'APD. L'homme était dans le viseur d'une procédure en infraction grave au Règlement général sur la protection des données (RGPD). L'exécutif européen pointait le manque d'indépendance de l'APD, en raison de la présence, en son sein, de personnes à la fois juges et parties.

M. Robben cumule plusieurs casquettes clés: patron de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale et de eHealth (les plateformes qui organisent les échanges de données de Sécu et de santé en Belgique), membre externe du centre de connaissances de l'APD (celui qui, précisément, se prononce sur le respect des données personnelles dans tous les textes de rang législatif). En tant que patron de la Smals, l'ASBL qui opère la quasi-totalité des traitements informatiques de l'État, il est une figure de proue de la mise en place des mesures sanitaires pour lutter contre le coronavirus.

