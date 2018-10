Après-midi positive et calme pour la 41e édition des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve

Le coup d'envoi des 24 heures vélo a eu lieu à 13h00 mercredi. Depuis lors, à la connaissance des organisateurs, il n'y avait pas eu de couacs importants durant l'après-midi: une petite chute sans gravité du côté des participants à la course et un départ d'ambulance pour une personne qui avait trop bu.

"Le bilan de l'après-midi est positif: le dispositif qui a été mis en place semble parfaitement fonctionner et nous avons des retours positifs sur la plus grande ouverture de la fête, avec l'allègement de certaines contraintes de sécurité par rapport à l'an dernier", confie un membre du CSE Animations, le comité organisateur de ce grand événement du folklore estudiantin.

"Les animations qui ont été mises en place pour les enfants et les adolescents ont également très bien marché. Le temps était gris mais sec, et pas mal de familles sont venues", relève-t-il. Cette édition des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve pourrait attirer plus de 40.000 fêtards. A partir de 23h00, les mineurs d'âge ne pourront cependant plus circuler sur le site. Un nouveau point sécurité des intervenants est prévu aux alentours de minuit.