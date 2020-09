La cheffe de groupe cdH à la Chambre, Catherine Fonck, a redéposé une proposition de loi de 2013 qui réprime le port ou l'utilisation à des fins de propagande de tout insigne nazi.

Depuis dimanche, la photo d'un pick-up arborant une rune d'Odal et un aigle surmonté d'un slogan en lettres gothiques hérité de la Deuxième guerre mondiale fait le tour des réseaux sociaux. Le premier d'entre eux a été non seulement utilisé par les nazis mais sert également de signe de ralliement à l'extrême-droite européenne et était celui du Vlaamse Militante Orde (VMO), milice fondée par un ancien collaborateur aujourd'hui dissoute.

"Ce type de démonstration nauséabonde n'a pas sa place dans notre société", a souligné Mme Fonck qui dit constater une recrudescence de ces comportements ces dernières années.

Se balader avec une voiture portant un symbole #nazi...et on laisse faire? On se réveille? 😡 pic.twitter.com/kTwqUOeFDg — Catherine Fonck (@catherinefonck) September 27, 2020

En Belgique, contrairement à l'Allemagne et à la France, la simple reproduction d'un insigne nazi n'est pas interdite et ne tombe pas nécessairement sous le coup de la loi du 23 mars 1995 réprimant le négationnisme ou l'approbation du génocide commis par le régime nazi.

Le texte érige en infraction pénale ces comportements. Il prohibe le fait de porter ou de montrer des insignes, uniformes ou emblèmes nazis. La portée de la proposition est également symbolique. "Il importe que de pareils accoutrements et de pareilles images ne puissent plus être utilisés à la légère", indique l'exposé des motifs.

Le député et ex-ministre de la Défense André Flahaut (PS) a annoncé il y a peu son intention de déposer une proposition de loi pénalisant le salut nazi et autres manifestations de ce type. Son initiative suivait la diffusion publique des images de l'intervention de policiers en février en 2018 qui ont tenté de maîtriser un citoyen slovaque à l'aéroport de Charleroi. L'une des agentes y est vue en train de faire le salut hitlérien.

