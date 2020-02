Le mouvement La Voix des Sans-Papiers (VSP) de Bruxelles et ses soutiens organiseront mardi de 18h00 à 20h00, dans un local situé rue Fritz Toussaint à Ixelles, la première réunion de leur projet "Y'en a marre!". Celui-ci vise à mobiliser des citoyens prêts à accompagner des personnes sans-papiers dans leurs démarches administratives et juridiques.

Cette première séance d'information permettra de présenter la mission d'accompagnement et les différentes situations administratives rencontrées par les personnes sans-papiers. Elle sera l'occasion d'un échange de ressources et de pratiques.

Les personnes indisponibles à cette date peuvent contacter les gestionnaires du projet, entre autres via la page Facebook de VSP de Bruxelles.

L'objectif est de former des binômes, composés d'une personne sans-papiers et d'un citoyen solidaire. Ce dernier devra par exemple veiller à faciliter la compréhension de la langue administrative ou encore aidera à évaluer les degrés d'urgence dans les procédures à introduire.

Pour assurer ce soutien individualisé, il est nécessaire de pouvoir se libérer pendant les horaires de bureau au moins deux demi-journées par mois et d'assurer un contact hebdomadaire avec son binôme.

Des formations et différents outils ou informations seront mis à disposition par VSP.

Des réunions d'échanges seront par ailleurs organisées tous les mois avec les accompagnants et les personnes sans-papiers.

