Anvers: l'accord de majorité validé par les 3 partis malgré des tensions au sein du sp.a

Si cette approbation fut acquise sans encombres au sein des libéraux et de la N-VA, chez les socialistes en revanche, ce fut nettement plus laborieux. Voilà en effet plusieurs semaines que les militants et plusieurs élus locaux critiquent les négociations ouvertes avec la N-VA de Bart De Wever pour gouverner la ville. Samedi matin, la présence massive de militants au congrès des socialistes anversois faisait d'ailleurs craindre à d'aucuns un vote négatif, ce qui aurait mis un terme prématuré à la nouvelle coalition.

Mais après des heures de discussions tendues, 198 membres du sp.a anversois ont finalement approuvé le programme de coalition. Septante-huit ont voté contre et trois se sont abstenus. Jinnih Beels, la tête de liste socialiste, ne cachait pas son soulagement à l'issue du vote: "Nous avons donné aujourd'hui tout le temps nécessaire aux gens pour exprimer leurs frustrations et même faire leur deuil, mais par la suite, beaucoup ont commencé à réfléchir sur la suite des événements et ont voté favorablement", a-t-elle indiqué.

"Ceci n'est que le début. J'espère que dans six ans on pourra dire: 'Anvers s'est améliorée, et ce grâce aux socialistes'". Ce feu vert des socialistes ne signifie toutefois peut-être pas la fin de l'histoire.

Trois des six élus au conseil communal -à savoir Güler Turan, Karim Bachar et Hicham El Mzairh - ont en effet voté contre l'accord de coalition. Ils ne pouvaient garantir samedi avec certitude leur soutien à la mise en oeuvre du nouveau programme de majorité. De nouvelles consultations en interne sont déjà prévues.